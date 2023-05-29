0056改季配息又納入收益平準金？ 他：受益人數被僅上市兩年多的00878超越

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享0056元大高股息要改成「季配息ETF」，要在1、4、7、10這4個月份除息，00878國泰永續高股息要在2、5、8、11月份配息。最重要的是0056還納入收益平準金這個制度。

以下為影音內容：

00878受益人數有102萬人，超過了0056的91萬人，連基金規模都快超越0056的2千億大關。

大誇張了，一個經營15年歷史悠久的ETF，被一個才上市兩年多的高股息ETF00878給超越了，正所謂「長江後浪推前浪」，最元老級的年配息ETF，最終還是扛不住高人氣的季配息00878給予的壓力。

讓0056從原本的年配息改成季配息，0056要在1、4、7、10這4個月份進行除息，最快今年7月就可以開始領息了；完美的跟00878的2、5、8、11月份除息避開。

且0056此次調整也一併納入了收益平準金這個制度，原先是沒有的，也就是說未來0056的配息數據會變得很漂亮，會來的比過往的年配息更穩定。

0056和00878要選誰好？

00878的選股邏輯會避開景氣循環股，0056並不會，就看投資人喜不喜歡成分股裡面有景氣循環股。

再不然就兩檔都買進，就不會有選擇上面的問題了；感覺高股息ETF改成季配息和納入收益平準金，好像變成是未來的趨勢。

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