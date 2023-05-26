0056改季配息…正面對打00878！ 搭上00713：「三檔就達成月月領息」

元大高股息（0056）做出重大兩大變革：由年配改為季配息、同時納入收益平準金機制，讓投資人領息次數更有感，除息月分訂為1、4、7、10月，今年7月將進行第一次季除息，且能採平滑方式穩定配息給投資人。

只能說，元大投信非常了解投資人的現階段需求，將其0056的季配息月份與最熱門的新國民ETF國泰永續高股息（00878）沒有一個月份重複，而自家的另一檔元大台灣高息低波ETF（00713）自2022年9月起改為季配息後，其三檔的配息月份如下：

0056配息月份：1、4、7、10月 00878配息月份：2、5、8、11月 00713配息月份:：3、6、9、12月

可以得知，若投資人同時持有0056、00878和00713，這三檔人氣ETF，就可以達成「月配息」。

元大投信26日指出，0056持續與時俱進以符合市場需求，改為季配後，過去一年一次的除息前後進場策略，將可季季參與，且投資人不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨，可透過「新0056」長期穩定參與台股指標企業配息果實，完整建立個人現金流資產布局。

所言就是要「好好看齊」00878了，因為00878「季配息」吸引走了許多投資人，從去年開始改成季配息的00713，人氣也是一路飄升，如今「新版本的0056」，巧妙的配息月份，正面對打的意味非常明顯。