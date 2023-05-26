存高股息ETF＝投資領高薪？ 他狂推00919「穩定配息高」

高股息ETF是許多人的投資首選，由於會固定配息配額，相當適合沒有時間看盤或經驗不足的無腦投資。有網友表示，選擇高股息標的存股就像有一筆定期薪水，那配息額度就非常重要，他個人推薦00919，並表示，花差不多的錢存股，當然要選穩定又配息多的。

一名網友在PTT發文表示，存股選擇高股息標的就是為了擁有穩定的現金流，他舉例，就像是有一筆薪水定期付給自己，因此配息額度就要選擇較高的標的，否則花錢領低薪沒意義，畢竟每個人都想要高薪。

該網友表示，「我自己是多配了一些00919，目前這檔還沒在排名上，今年六月才第一次要配息，它的價格大約18、19塊，拿另外兩檔比較一下股價，00878最近也差不多來到17、18塊，0056大概29塊，而且已經看到很多00919成分股的分析，前十大持股的股利率確實很高，00919年化配息至少可以到8%，甚至10、11%以上，都是要存高股息，當然要花差不多的錢買到更高的殖利率，存股存高股息，除了穩定還要夠高吧」。

其他網友則留言「沒錯，高股息就是投資的聖杯」、「我買900認錯換919的再次路過，每次說每次戳中我的痛，再多補幾張」、「應該不只8%吧?感覺可以配到10%」、「存股，要存產業趨勢成長股，高股息是加分條件，不是必要條件」、「高股息才是最好的，單一個股完全撐不住」。

但也有網友留言「左手換右手，多配一點」、「我每個月銀行領100k存款，自己加薪100k再存回去，月薪變100k」、「股板快變成業配板」、「股息不是自己的配給自己嗎」、「少在自欺欺人了」。