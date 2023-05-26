快訊

大S再闢戰場！強制執行汪小菲提存的擔保金 165萬可望先拿到手

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

《小美人魚》不能是「黑人魚」？她用這一點反駁質疑言論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

存高股息ETF＝投資領高薪？ 他狂推00919「穩定配息高」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分析存高股息標的優點。圖／聯合報系資料照
網友分析存高股息標的優點。圖／聯合報系資料照

高股息ETF是許多人的投資首選，由於會固定配息配額，相當適合沒有時間看盤或經驗不足的無腦投資。有網友表示，選擇高股息標的存股就像有一筆定期薪水，那配息額度就非常重要，他個人推薦00919，並表示，花差不多的錢存股，當然要選穩定又配息多的。

一名網友在PTT發文表示，存股選擇高股息標的就是為了擁有穩定的現金流，他舉例，就像是有一筆薪水定期付給自己，因此配息額度就要選擇較高的標的，否則花錢領低薪沒意義，畢竟每個人都想要高薪。

該網友表示，「我自己是多配了一些00919，目前這檔還沒在排名上，今年六月才第一次要配息，它的價格大約18、19塊，拿另外兩檔比較一下股價，00878最近也差不多來到17、18塊，0056大概29塊，而且已經看到很多00919成分股的分析，前十大持股的股利率確實很高，00919年化配息至少可以到8%，甚至10、11%以上，都是要存高股息，當然要花差不多的錢買到更高的殖利率，存股存高股息，除了穩定還要夠高吧」。

其他網友則留言「沒錯，高股息就是投資的聖杯」、「我買900認錯換919的再次路過，每次說每次戳中我的痛，再多補幾張」、「應該不只8%吧?感覺可以配到10%」、「存股，要存產業趨勢成長股，高股息是加分條件，不是必要條件」、「高股息才是最好的，單一個股完全撐不住」。

但也有網友留言「左手換右手，多配一點」、「我每個月銀行領100k存款，自己加薪100k再存回去，月薪變100k」、「股板快變成業配板」、「股息不是自己的配給自己嗎」、「少在自欺欺人了」。

高股息 PTT ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

他買「00878獲利率3.4%」想賣了！過來人勸退反籲多買一點

兆豐金上漲獲利16.95％ 他想賣改買大盤！網支持：一次漲幾年股息

00878股價近18元「等它便宜」15元再買進？ 專家：有兩種方式可達成

原來與00878有關！ 換股效應把緯創（3711）一路敲到漲停

相關新聞

存高股息ETF＝投資領高薪？ 他狂推00919「穩定配息高」

高股息ETF是許多人的投資首選，由於會固定配息配額，相當適合沒有時間看盤或經驗不足的無腦投資。有網友表示，選擇高股息標的存股就像有一筆定期薪水，那配息額度就非常重要，他個人推薦00919，並表示，花差不多的錢存股，當然要選穩定又配息多的。

00679B溢價高換成00687B避免被「割韭菜」？ 專家：取決於持有多少張數

升息循環即將結束，投資人預期債券價格就快觸底，紛紛搶進美債ETF，也因此造成元大美債20年（00679B）大幅溢價。元大投信新申請單位就快上市，估計溢價會開始快速收斂。目前（5/24）00679B淨值約30.7，溢價約3.5%。

AI核彈級商機出現 台灣半導體ETF下半年衝高

ChatGPT橫空出世，為AI運算帶來的核彈級商機，除NVIDIA最新獲利令分析師驚豔外，以一顆AI晶片稱霸世界的NVI...

輝達概念ETF 吸金

美國債務上限談判僵局拖累美股走勢，但輝達季報亮眼，帶動台股AI概念股昨（25）日大漲，持有輝達的ETF同步吸金，富邦未來...

00878成分股調整 新增緯創、日月光

ETF規模第三大、2,019.1億元的國泰永續高股息（00878）成分股調整為市場目光焦點所在，根據國泰投信官網昨（25...

00929「月配息ETF」分散二代健保、填息缺口小…真是優點嗎？專家：看追求什麼

有人說，月月配息的好處是，可以分散單次領到配息超過2萬要繳二代健保的壓力，而且除息的缺口更小，更容易填息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦