00929「月配息ETF」分散二代健保、填息缺口小…真是優點嗎？專家：看追求什麼

「為何要追求月月領息？」

我有看到越來越多人討論如何用季配息的ETF搭配月月領息的方式，甚至現在還要推出月月配息的ETF（00929），針對這點我有些想法，可能會得罪一些人，我先說抱歉。

為何會想要月月領息？

我猜可能原因是習慣了領月薪，月月領息就好像每個月都還有一筆薪資收入，不用工作還有月薪可以領，真的是一項不錯的被動收入。

還有定期定額投資也是月月扣款，為什麼？應該是因為薪資也是月領的關係吧，所以每個月的收入直接拿出一部分來做固定投資，而月月領息好像就也可以月月扣款再投入。

若講到定期定額，大部分人直覺就是每個月固定扣款投資，現在投資平台的扣款時間頗有彈性，未必要固定每個月的某幾天固定扣款，定期定額為何不能是週週扣或季季扣呢？

定期定額投資的頻率設定在每個月並沒有特別意義，也不會因為這樣就獲利比較好，或成本可以攤的更漂亮，應該就只是一個以每個月領薪來當作投資頻率的方式而已。

如果每個月能存下來的錢不多，或是業務性質的收入不穩定，無法確保每個月都能自動扣款投入多少錢，那就好好存個三個月，看存下多少就手動買進多少，每一季固定投資也是一種定期，至於有沒有定額根本不重要。

同樣的，配息也是，為什麼需要跟薪資一樣月月領呢？難道一季領一次配息，就沒有辦法好好分配成3個月的生活費嗎？

我相信沒有多少人，每個月的生活費會很固定的在某個金額，某個月會來一筆年繳的保險費，有房子的有房屋稅與地價稅，有車子的會有燃料稅與牌照稅，其實一季領一次配息，然後分配3個月的花費，彈性可以更大。

令我不解的是追求每個月都能配息的ETF組合，如果是債券型ETF因為風險與殖利率很清楚，透過購買不同配息月份的標的，但同樣性質的債券，組成月月領息的方式尚能理解。

但股票型ETF通常是會有不同的選股邏輯，其配息高低與績效表現也會滿不一樣，選擇要投資的ETF時，應該是以其選股邏輯合乎你的需求為優先標準，怎麼會是以配息月份來當選擇標準呢？

如果為了能月月領息，依照除息月份，「1、4、7、10月份」、「2、5、8、11月份」和「3、6、9、12月份」分成三組，硬去組合出一組00717美國特別股、00878永續高股息與00713高息低波ETF，除了後兩檔高股息ETF還算合理，但配一檔美國特別股的用意是？投資人真的有搞懂特別股是做甚麼的嗎？

復華台灣科技優息（00929） 全台第一檔月配息ETF

近期又將要推出一檔00929台灣科技優息ETF，採用每個月配息來滿足投資人的追求，其成分股全部都是電子科技類股，主打從科技股裡挑選出高股息的ETF，投資人選這檔ETF時，為的是要買科技股、買高配息、還是買月月配息呢？

台股除息旺季在6-8月，那表示，雖然是月月配息，但配息比較高的時候應該也就是在那幾個月份，其他月份的配息會比較少，除非ETF機制裡有延後配發已經領到的股息，讓每個月領到的配息比較平均。

有人說，月月配息的好處是，可以分散單次領到配息超過2萬要繳二代健保的壓力，而且除息的缺口更小，更容易填息。

請反問一下自己，你投資股票要領息的目的，是希望能領的股息越多越好，還是最好不要繳到二代健保費呢？每次不想領超過2萬塊，一年也不過就24萬的總額，追求財務自由的人，不可能目標是希望一年不要領超過24萬吧，再想一下你追求的是甚麼？(也是可以分散成很多檔買啦)

至於填息的問題，如果持股夠強勢，缺口再大，除息當天就可以填息了，如果景氣不好，企業經營表現不佳，就算不配息，股價也是會下跌，跟配息缺口大小沒有關係。

至於月配息匯費會被收12次，總共多花120元，所以最好到該券商配合的銀行開戶，省下匯費。但我認為你的格局應該不止看這120元。

而且12個月都有配息，不代表這檔配息比較高，他只是把持股領到的配息更分散(或更即時)的發給你而已，只是 0.1 x 12 與 0.3 x 4 與 1 X 1.2 的差別，一整年累積下來的總額還是一樣的。

我在《ETF存股》這本書裡強調，要能符合存股的ETF條件有一點，產業要夠分散，至少成分股裡有5種不同產業以上，而00929就只有一種產業－電子科技業，大概就包含上游到下游與通路業，這不符合可以長期存股的條件。

除非你可以組合出科技業、金融業、民生業、工業、原材料等5個不同產業類別的ETF，並且長期同時持有5種類別的ETF，將產業輪動風險分散。

最後總結，我認為選擇ETF應該要先看他的選股邏輯，是不是你認為合理，符合你投資需求與資產配置的項目，而非他的手續費、匯費、配息頻率這些末端細節的事情，為了組合月月配息，選了總績效不好的ETF，或甚至是不適和長期持有的ETF，這就有點尾巴搖狗了（wagging the dog）。

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