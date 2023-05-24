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00878股價近18元「等它便宜」15元再買進？ 專家：有兩種方式可達成

聯合新聞網／ 孫太
台股。美聯社
台股。美聯社

看到粉絲困擾，00878想買，但現在價格逼近18，我是該等待股價回15元時才買？還是買了之後參與除權息幾年後成本也能到15元呢？如果是你，你會選哪一種？

其實，看價格做判斷的幾乎都是「理性」，但實際操作時可能出現的都不會太理性。簡單來說，現在價格18，你會想要買在15元是因為「便宜」！但若有一天股價真的回15元，你就不會覺得15元「便宜」了，那時可能會想，何不買在「13元」？畢竟，在15元的當下，13元才比較「便宜」。

先來說說孫太的看法：

選擇1：等00878股價跌至15元

不知道要「等多久」，也不知道何時才會再回15，此外，因為手中沒有商品，只有籌碼，等真的有一日股價回15元時，是否心中又會想著「可能還會更低」...「我再等等看是否有更好的價格」...最後也沒有參與買進？

選擇2：進場存股00878，配息幾年之後成本回到15元

雖然「時間」可以帶來複利「降成本」，但持有「商品」就必須忍受「波動」，也就是如果有朝一日價格回到15元，就必須看自己的成本是否已經下降的比15元還低，若比15還高，就會出現「早知道當初就別這麼早買」、「現在買還更划算」的心態出現！

而到底哪一種好？先說結論，我們無法「預測」股價接下來怎麼走，所以我們只能做好自己的投資心理狀態，也就是不管你選擇1還是2，之後不管股價漲跌，你都不要「後悔」，因為這個決定是你在「當下」所擁有的「財商知識」做出「最好的判斷」！如果時光倒流，相信財商知識量相同的您還是會做出相同的決策！

所以，沒有最好的方式，只有「當下最好的判斷」，而做了判斷決策後不是就結束了，而是要在這個決策內「儘量做到利潤極大化」，那就是最適合目前你最棒的投資方式了！

投資並非只能2選一，每個人都有最適合自己的模式

若以孫太上次轉換持股的角度來說，我做的就是2，但我也因此嚐到了轉換初期的苦楚，也就是我必須忍受波動，雖然領了160萬的股息，但也必須忍受帳面超過－450萬的帳損！還好心態正確，現在不但帳損翻正，獲利還創新高，股息也即將領超越240萬。

而孫太也有執行1，也就是股息拿到我並沒有全部持續買進，我也會「等」，等一個更好的時機或更好的買點機會出現，讓這筆資金能更有效率的運用。

所以，投資不是非1即2，也不是非黑即白，任何投資人只要掌握好財商觀念，找出最適合自己的模式，那就是最棒的投資方式！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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