00878「高股息ETF」歷史績效不佳！ 專家6點分析：管理費太貴我會自組ETF

【撰文・傻多棒喬飛】

最近高人氣ETF00878除息，引起了一些爭論。有人認為買高股息ETF回測績效不好，不應該買這種策略的ETF。

我想要買高股息ETF，可是我最近又以指數投資為我的投資典範。所以我必須以指數化投資的角度來思考高股息ETF。如果我的指數投資典範指出，買高股息ETF是錯誤的策略，那我就不應該買高股息ETF，這樣我投資才不會出現矛盾。

約翰伯格的指數化投資有幾個要點： 1.你投資獲得的市場報酬，是股價漲幅+股利的總和。一個人不可能從股市投資一檔股票，賺到比股價漲幅+股利總和更多的錢。 2.如果你雇用經理人幫你投資，你得到的報酬是市場報酬減掉經理人費用。 3.指數投資就是買一籃子股票，得到一籃子的市場報酬。 4.約翰伯格不堅持投資人一定要買某個市場的什麼指數。他認為可以台灣1/3、1/3美國市場、1/3其他市場⋯⋯可以有各種組合

我個人的認知有幾個：

1.沒有絕對的標準

如果指數投資有絕對的標準，比如高報酬率比低報酬率好，那麼以這個標準來衡量該買哪一個指數，就只會剩下美國市場的某一個指數基金。因為只要有互相比較，就會有回測之後的數字高低。低的被淘汰，剩下高的，那麼投資人唯一選擇就是市場目前回測最高的指數基金，其他剩餘的都必須淘汰。

這種論點明顯不可行，所以我認為沒有絕對買哪一個指數這個標準。意思就是，你可以選擇美國市場S&P500指數VOO，也可以選擇美國全市場VTI，也可以選擇全球市場VT，也可選擇台灣市場0050。

2.投資指數，是投資一籃子具有該市場代表性的股票，和該市場連動的股票

投資VTI就像0050，是購買整個市場具有代表性的一籃子股票，得到和大盤連棟同步的報酬。可是如果投資S&P500的VOO，就是從VTI 4000檔成分股中，挑出500檔具有代表性，佔大部比例的成分股，進行投資。就像台灣市場從中挑出大部分占比，具有代表性的50檔成立0050。

如果大家可以接受從台股中挑出50檔具有和大盤同步特性的股票變成0050進行投資，為什麼不能接受從台股中挑出高股息特性的30檔的00878進行投資？

如果我們認為高股息的策略選股績效低於指數，意思就是0056回測績效低於0050，那上一點已經說明了，不能以單一績效決定要買哪一個ETF。

3.認定是問題的標準不同

以購買0050不購買S&P500指數的人來說，他們會認為跨國的匯率和手續問題，是個問題，所以他們選擇0050。對於高股息指數ETF的投資者來說，現金流以及賣股票的心理狀態的問題才是問題，股價的漲幅或是長期報酬率的高低，不是他們最關心的問題。所以今天你不能說跨國的匯率是問題，投資人心理狀態不是問題。

4.平均分散的原則

指數基金講求的是投資的分散，購買一籃子股票，得到這籃子股票的報酬。所以我們也不能只集中在某種指數。比如全部資產只購買0056，或是全部都買0050。理想狀態應該是這種指數型態的分散，比如0056＋0050＋VT＋VOO。

依照個人的偏好和認知，選擇你覺得不錯的一籃子股票選擇策略，比如某些ETF追求高股息，某些是全市場報酬等等，然後買進。

5.管理費的問題

台灣的ETF的總管理費大概是0.6%，意思就是假設有個基金經理人幫你買中華電信（股價100），管理人每年跟你收取100*0.6%＝6000元的管理費。而中華電信假設股價不變，每年配發5%，為5萬元的股利報酬。基金公司會從5萬的股利中抽出6000元當作管理費，剩下的44000元才是你的投資報酬。基金公司的管理費佔你的獲利為6000／50000＝12%，你認為你獲利的12%要給基金管理公司，這樣合理嗎？

如果管理公司只有幫你買一支中華電信，你自己買就好了，幹嘛給他抽12%的獲利傭金，對吧？可是如果今天基金公司幫你管理500檔股票呢？500檔好像無法自己操作，花點錢給別人處理好了。VOO管理500檔股票只收0.03%的總管理費，而台灣的00878管理30檔就跟你收0.64%，這樣差距不大嗎？所以在台灣ETF的管理費很高，這點需要注意。

6.ETF成分股的選股原則

如果你有進行歸納，可以發現00878的成分股幾乎都在0050－台積電＝0049的成分股內。意思就是，你不能說你投資0050是對的，投資0050－台積電＝0049之後，從中挑出20幾檔高股息這樣的策略是錯的。

可是有些ETF選股策略是以「題材」作為選股的標準，比如5G ETF，元宇宙ETF，這些以題材作為一籃子股票集合的原則，到後面可能會因為題材沒有發酵與結果，造成績效落後甚至投資虧損。最近的半導體ETF則有可能因為未來市場對於半導體需求回溫而績效上升。所以要慎選這些ETF的選股原則。

就連高股息ETF的選股原則也有分成，一種是等股東會開完決定當年股利配發之後馬上調整成分股得到最高殖利率的，比如00900，根據「已宣告股利」來作為選股標準之一，或是0056是以前150大公司去預測哪一間公司殖利率高。00878是以過去殖利率高做標準，所以有25%的金融股，結果今年金融股配發不好，那看起來00878可能就會換成分股。

所以綜合以上，我認為買台灣高股息ETF不是問題，問題在於不要把你的資產都只買這一種型態的ETF，另外是台灣的高股息成分股很少，可是卻收取高昂的管理費。

基於這樣的原因，我目前想要做的是自組ETF。依照高股息ETF的成分股還有一年兩次的換股規則來將我的成分股跟著同步更換。我認為不花太多時間卻可以做到省下管理費的目的。

所以如果我買高股息ETF可以解決我現金流還有心理問題，我買美股可以幫助解決我得到帳面績效成長的問題，買台積電或是0050可以解決我投資台灣指數的問題，這樣各有不同ETF解決我不同的問題，這樣的組合有什麼問題？

因為市面上並沒有一個基金或是ETF可以解決投資人所有的問題，所以我們必須去做一些組合或是拼湊，這也是很合理的行為。所以購買高股息ETF做為投資組合的一部份，我認為並沒有什麼問題。

作者：傻多棒喬飛

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：高股息ETF有什麼問題