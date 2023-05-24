升息末端能大量佈局債券了嗎？再不買可能會後悔到捶心肝...

【撰文・ 玩股小博士】

最近大家都在討論美債投資，不管是直接買進美債或者利用ETF持股，如果你有在關心投資市場，應該很清楚全市場一窩蜂搶進債市，因為股票投資實在太困難，整天殺來殺去，連多年穩健配息的金融股都會突然失靈，更讓投資人失去信心，也跟著轉進股票市值型的ETF，接著在這個升息末端的時機突然又一窩蜂衝進債市，債券真的有這麼好康嗎？還是又出現什麼收割韭菜的陰謀？這是我們接下來要一起探討研究的重點。

要買債券產品或衍生性商品，首先你要先知道這是什麼東西，簡單來說，債券是由政府、公司發行的債權，因為這些機構缺資金又不想跟銀行借錢，這時候就會發行債券，這就如同一種「借據」，約定某一個時間點必須要還款，借款期間必須按照表定利率給予持有者利息，這利率多數都是固定式，而市場的投資人或法人就可以去購買，甚至直接在市場中交易，就能每年領取固定的債券利息收益。

在了解債券是什麼產品之後，就要進一步理解，債券與交易市場之間的變化，那麼為何升息會導致債券下殺呢？原因很簡單，因為債券的利息通常都偏低，而且多數固定利率，但債券價格會隨著市場波動，當市場進入升息循環之後，等於你把錢放在銀行裡面，利息就能領越多，甚至會高於債券利率，這時候大家就會開始拋售債券，因為把錢存在銀行都贏債券。正好2022年五月是美股啟動升息循環的開始，我們接著來看看近一年的美國公債20年殖利率吧。

打開之後你就會看到2022年美債20年殖利率的低點就在五月，接著在升息啟動之後，殖利率也開始從3.1%往上衝，同年十一月甚至來到4.6%以上，確實如同前面的論點，當銀行利率越來越高，大家就會賣掉低利率的債券，把錢轉回銀行放著生利息，所以美債被拋售之下也帶動殖利率攀升，這是很正常的現象。來到2023年的行情開始趨緩，不過最新殖利率也沒超過4%，比2022年末的殖利率還低，這表示債券價格正在止跌回升，所以殖利率才會往下掉。現在美國基準利率已經高於5%，其實比債券當前殖利率不到4%還要高出一個百分點，這是不是很妙的狀況？怎麼大家看到銀行利率這麼高還願意去追債券？

其實你就想嘛，自從FED升息之後就陸續造成各行各業傷亡慘重，美股也被殺到臉都綠了，甚至是科技業到現在依舊不斷裁員中，這就是升息之下的副作用，按照過往經驗，當升息到達一定程度之後，加上通膨逐漸受到控制，如果市場景氣持續萎靡，這時候FED就會暫停升息，甚至再過一陣子就會重新啟動降息來活絡市場，所以為什麼大家在2023年開始佈局債券市場？答案不就出來了，就是為了接下來可能出現的降息做卡位嘛！不過這只是近一年的債券殖利率表現，我們把時間再拉到近十年來看看，驗證升降息是不是會導致公債殖利率跟著往上或往下走吧。

上圖有兩個紅匡，左邊第一個匡是美國停止升息的時間點，時間點是從2014年到2016年底，這期間的美國20年期公債殖利率持續往下掉，這表示有人正在持續買進債券。另外一個則是2019年到2020年疫情當下，這段時間處在降息循環，其餘時間則是「緩升息」。當公債殖利率下降就代表市場有人持續買進公債，近一步來解釋這兩種狀況，市場只要停止升息，那麼股市就會上漲，所以投資人獲利之後佈局一點資金到債券也是很合理。另一個則是降息會來債券的買盤，當FED快速下調利率想控制景氣蕭條時，債券殖利率就有很大的機會高於銀行利率，這時候資金流入相對高殖利率的債券，當然也是合情合理。

再回到目前的市場景氣及FED態度，顯然已經進入升息循環的末段了吧？反正無論是停止升息或降息，債券就有機會受惠而大漲，所以現階段這麼多人提早卡位債券及相關ETF也是很正常，如果沒意外的話，接下來債券隨著FED轉為鴿派並開始反彈向上走的機率也相當高。不過我們也不要口說無憑，直接看看相關的債券型ETF就能直接驗證。

元大美債20年(00679B) 技術分析

隨便找一檔元大美債20年ETF，整體資金有98%以上均買進並持有美國20年期公債，每年只要有債券到期或新增的資金，就會持續再買新年期的20年公債。你就看近一年的技術線圖，2022年11月觸底30.15元開始反彈，那不正好是惡性通膨稍微得到控制的時間點嗎？接著成交量也跟著開始放大，市場派開始陸續佈局，顯然與我上面推導出來的結論不謀而合，投資人確實開始佈局，而且成交量還越來越大，這邊我們先不談溢價問題，以成交量角度而言，確實代表買進的人及資金都相當踴躍，顯然也是想卡位佈局債券反彈時機點。

◎本文內容已獲玩股網授權，未經同意禁止取用轉載；原文請點此。