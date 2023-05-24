元大美債20年（00679B）是什麼？ 殖利率每下跌1％…債券報酬率就會上揚18.4％
編按：本文最初發文日期為2月8日
【撰文・Ash Yang 楊萱】
00679B是什麼？
元大美國政府 20 年期以上債券 ETF（股票代號：00679B），於2017年上市，資產規模為242億，追蹤 ICE美國政府20+年期債券指數，配息時間為 3 月、 6 月、 9 月、 12 月。
成分股多是美國 20 年期以上的長天期公債。
00679B基本資料
00679B季線圖
00679B成分股
00679B季配息
00679B的優點？
00679B幾乎免利息稅：台灣投資人持有追蹤相同指數的 TLT（ETF） 的話，因為持有的是 ETF 而非公債，在收到利息時會被美國 IRS 預扣 30% 的利息稅。但是投資 00679B，發行的元大投信是直接持有美國公債，所以美國不會課稅。
且00679B對台灣投資人來說，視為海外所得，計入最低稅負制，每年所得超過 100 萬元新台幣才需要申報，每年所得超過 670 萬元新台幣才需要繳稅。
00679B的缺點？
波動大：債券到期的時間愈長，價格波動的幅度就愈大，波動幅度也可以用存續期間準確預估出來。
投資者對持有的債券價格容易因利率而劇烈波動，存續期間是指債券價格對利率的敏感度，只要知道一檔債券的存續期間及殖利率，就可以準確預估殖利率每提升1%，債券價格會跌多少。
Δ債券報酬率= 修正後存續期間 × Δ殖利率
例如元大美債20年期在2019/8/13公布的殖利率為2.07%，存續期間為18.8年，換算修正後存續期間為18.4年【=18.8/(1+2.07%)】，所以我們可以知道殖利率每下跌1%，債券報酬率就會上揚18.4%。
近期的00679B？
因為2022 年美國大幅的升息，這便引發了債券的拋售，對於短天期的國債影響還沒這麼大，但對於長天期的 00679B 可就是大受影響了。
對於本就有做股債配置的投資人，
00679B 值得注意的是，目前是上市以來最低的價格。
作者：Ash Yang 楊萱
本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00679B-元大美國政府 20 年期以上債券 ETF｜楊萱
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