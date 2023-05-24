景氣訊號「藍燈」台股卻還在萬6？ 專家提一概念：但紅燈不會是萬4、3

現在美股狀況不明，國發會景氣燈號連續藍燈，分數又低，投資人很想要進場，但一怕進場又馬上住套房。

投資達人股魚於《投資嗨什麼》中分享，其實被套住是很正常的，投資的過程裡面，短期套牢是一個很正常現象，不可能每次進場的時間點都是最低點，剛好買完隔天會上漲，所以投資看重的是最後賣出的時候，有沒有獲利。

短期套牢的話，如果知道原因，知道未來要往哪個方向走，就不太需要擔心短期套牢的問題。

以下為影音內容：

景氣燈號出現千載難逢的好機會

景氣燈號出現藍燈，應該是股價也跟著往下讓投資人撿便宜？但看來卻沒有，還一路往萬6去。

但景氣燈號並非這樣看的，景氣燈號是顯示目前整體的趨勢狀況，譬如景氣冷的時候是萬5左右（藍燈），那紅燈的時候就不會是在這個位置，肯定會是更高；也就是說現在的加權指數的位階就是「相對低點」。

如果藍燈是萬5，紅燈就不會同樣在萬5，也不會萬4、3，代表現在投資人進場就是相對低點的位置。

景氣燈號為什麼是重要的投資參考

因為景氣會循環，谷底的部分一定是藍燈，最後還是會回到景氣的高峰，藍燈跟紅燈總是都一直在循環的。

只要記住簡單的原則，藍燈的時候去做布局，等到紅燈的時候就是可以收割了。

但是從藍燈到紅燈，復甦期可能會很長，但每個人對長期的定義不一樣，當沖者認為一周就很長了，但很有可能復甦也要個3到5年以上；因為國發會公布的數據，一個小的循環週期也大概是5年左右。

所以這就告訴投資人一件很重要的事情，資金不能夠ALL IN，要能分批佈局，讓自己能夠度過這5年的循環週期。

景氣往上加權指數也跟著網上，景氣往下加權指數的趨勢也跟著往下，所以基本上兩者是有著高度的連度關係。

雖然說國發會的燈號算是落後指標，但是在某種程度上還是有參考依據，但其實落不落後不重要，能賺錢最重要。

與景氣燈號連動性高的十檔ETF

主要在上圖中，挑選一檔自己喜歡的產品，基本上就可以了；且報酬率不會差太多。

想要買報酬率最好的那一檔不會是問題，要問自己的問題是可以抱股票那麼久嗎？

另外國泰台灣領袖50（00922）和群益台灣ESG低碳（00923）兩個也算是大盤指數型產品，不過因為今年才剛上市，還沒有配息相關的紀錄，所以圖表的部分暫時沒有列上去。

現在是All in 債券ETF好時機嗎

市場的動態一直都是持續在改變的，所以沒有什麼東西是確定一定會發生的。

無論聽到什麼市場消息，或是後市的展望會有多好，但All in都不會是最好的選擇，一定要隨時為自己準備好備用金；或是把手中的部位做出保留。

遇到突發事件或狀況的時候，可以來做一些充分的因應。

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