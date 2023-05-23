0050歷史績效優於0056…高股息ETF卻如此熱門？ 專家曝三理由：人心無法回測

【撰文・懸緝】

市值型&配息型ETF的抉擇

一直以來市值型與配息型ETF都有各自擁護者，每個人都有它的道理，也能用回測數據來證明自己是對的。近期這個議題又因為一些YOUTUBER的影片，再度引起廣大的討論。今天懸緝也想寫出自己的看法，大家也可以參考一下。

開始接觸ETF時，我是先從美國指數型書籍中看起，從指數教父「約翰柏格」的書中，得到的觀念是用「低成本」及「分散風險」的方式投資，對一般大眾來說是最有利的。

有想過直接買美股的VT或者VTI就行了，但考慮到美元匯率波動及海外開戶的問題。經過考量後，還是先以投資台灣市場作為為開始。

在考慮投入哪個標的時，特別在網路及書籍尋找相關資訊，大部分投資者選擇的是，市值型(0050)或配息型(0056)這二種標的。以10年數據回測這二檔，顯示總報酬0050優於0056。

為什麼我選高股息

讀者一定會有所疑問？

明明回測的結果，市值型總報酬絕對比0056好，但為什麼要選0056？

我的考量主要有3個原因：

1.市值型股價波動度大

從2019年年底開始投入股市後，所幸在2020年3月因為疫情遇到台股大跌，

0050從1/2最高的股價97.65元跌到3/19的68.88元，跌了28.65元，跌幅29.4%。

0056從1/2的29.09元跌到3/19的21.85元，跌了7.24元，跌幅24.8%。

雖然0050只比0056跌幅多了4.6%，但在股價上一個價差28.65元，另一個價差7.24元，數字上的落差影響了持有心理。

對於新手來說，看到0050股價波動那麼大，對於保守型的我，選擇高配息來作為投資標的對我來說比較能承受風險。一來配息、二來股價波動小，讓我安心抱得住，不求最大報酬，只求相對報酬即可。

2.收入不穩，配息增加安全感

懸緝主要以接案為主，不像上班族每個月有固定現金流，收入起伏很大。每年5%的配息，就像種樹每個季節會固定長出果實，讓我更有安全感。

3.股價低張數累積快，增加投資信心

100萬投資0050，假設股價100元，可以買到10張。

100萬投資0056，假設股價25元，可以買到40張。

要能在股市上待的夠久，除了安全感外，另一點就是信心。市值型股價高，累積張數慢，容易沒有耐心；配息型股價低，張數累積快，很容易建立自信心。

以上3點是我最後選擇高股息的原因。

投資只能選邊站？魚與熊掌不能兼得？

投資不僅是只能擇其一，每個投資者需求不同，策略就不用。

從配息角度來看投入本金，可以換算出：

0050配息平均3%左右，若想領到10萬股息，需要投入333萬資金。

0056配息平均5%左右，若想領到10萬股息，只需投入200萬資金。

要達到年領10萬元股息的目標，0056比0050需投入的本金就較少。只要階段性目標完成，每年領到10萬元配息，就可以啟動另一個策略，將股息分配買進市值型ETF，用源源不絕的現金流，打造一個投資循環，同時擁有二種類型的投資組合。

我家小朋友的投資帳戶也是按照這種策略，先投資高股息標的，一旦達到每年領息3萬6千元的目標後，每個月可以在不用投入資金下，每月定期定額3000買入市值型ETF，打造投資循環。若有額外的資金，還可以持續再投入。

誰勝誰負？

關於「市值型」與「高配息」型的ETF爭論，有些人會用聳動字眼或非黑即白的方式下定論。但投資人必需思考的是，從歷史回測來看，雖然市值型總報酬會優於配息型，但股價的波動是每位投資者受的了？

若0050不小心買在高價152元，截至目前的118左右，需要更長時間的配息及指數再創新高，才有可能解套，持有期間必定得承受相當地壓力。數據是冰冷的，但人卻是有溫度的；數字可以回測，但人性卻是無法回測。

關於「市值型」與「配息型」的對決，沒有勝負之分，各有各的優缺點，一個追求市場報酬，一個追求相對報酬。讀者在投資前，要學習了解自己的需求及風險屬性，做好投資前的準備，並要學會獨立判斷，而非人云亦云。

投資能不能享受甜美的果實，有時靠的是運氣，及能否在市場上待得夠久。

因此，我選擇先投資「配息型」ETF，再用配息買進「市值型」ETF，這策略可以讓我走得更長更遠。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：「市值型」與「配息型」ETF，矛與盾的對決，誰勝誰負？