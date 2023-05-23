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聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

00878、00713皆有「收益平準金」！ 他問：00919也有會是穩配8％的原因嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇收益平準金作用。圖／聯合報系資料照
網友好奇收益平準金作用。圖／聯合報系資料照

為穩定投資人的收益，部分股票會利用「收益平準金」，無論是新舊投資人都會領取相同金額的配息，以免新投資人加入稀釋舊投資人的股息數目。有網友好奇「有收益平準金就能穩穩配息」的原因，其他人則比喻「就是系學會費，新來的都要交的，給學長姐花用」。

一名網友在PTT發文詢問「收益平準金到底是什麼？」他表示，常看到網上的人說「00878有收益平準金，就能穩穩配息」，且00713也有此機制，他也詢問，「00919現在成分股也配息配很高，也有收益平準金，這樣是不是每季配息也能穩定配？能穩定配8%嗎？」

其他網友則解釋「就是新戶買etf時，扣一點錢起來」、「左手換右手指的是配息的動作不會帶來額外的報酬」、「後面買的人補錢給前面配息用」、「配息可能來自本金」、「後面的人一直買，股價推高、配息固定，直到沒有人買才會平衡」。

還有網友留言「有些人好像不太會算配息，下個月15號每個人要發一百元，結果這個月底人數暴增兩倍，請問多的錢誰要補？這個多的錢就是收益平準金」、「就拿本金來發啊」、「老鼠會費」、「類似龐氏騙局」、「割別人的左手，換到自己的右手」。

收益平準金 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金

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其實小孩存股方式也跟著演進，過去大家喜歡存金融股，現在眾多ETF百花齊放，不過對於小孩的長期投資，我不偏好高股息投資，而是注重長期的發展，所以目前是採0050+台積電，每月定期定額各買五千元。

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