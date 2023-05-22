替小孩存股要怎麼選擇？ 專家：論長期發展我選0050和台積電

編按：原文發布日期5月19日

替小孩存股組合：0050+台積電

有夥伴私訊問我存股問題，我自己除了撿便宜股來買，也會做定期定額的投資今天來聊聊幫小孩存股。

其實小孩存股方式也跟著演進，過去大家喜歡存金融股，現在眾多ETF百花齊放，不過對於小孩的長期投資，我不偏好高股息投資，而是注重長期的發展，所以目前是採0050+台積電，每月定期定額各買五千元。

老牛說明定期定額特點：

懶人無腦定期扣款 股價下跌買多一點 股價上漲買少一點 吃到完整微笑曲線 適合中長期的理財計劃

由於近3年出現股市出現爆發大漲卻又反轉下跌，大家都很擔心自己的資產因此消失變不見；看著庫存負值越來越高，甚至考慮直接停扣，實在是很可惜。於是忘記股價下跌，反而可以多買一些，所以停扣的話是非常可惜的。

對於在股市中長期投資，股神巴菲特的三個心法：

時間是投資人的好朋友 不要時時想著買入的價格 找到濕雪及長坡道，將雪球愈滾愈大

倘若是從2020年6月開始存，當時股市是在萬七高檔，存股三年剛好36期，見證了萬八的熱情，也看到萬三的絕望，現在指數剛站回萬六，結果會如何？

0050

以0050來進行試算： 投入成本：178431元 買進股數：1484股 累積配息：9418元 累積價值：174667元 盈虧：5654元 績效：3.17％ 目前績效由負轉正

（資料來源：Histock）

台積電

以台積電來進行試算： 投入成本：171889元 買進股數：341股 累積配息：5560元 累積價值：170841元 獲利：4512元 績效：2.62％ 績效同樣由負轉正

（資料來源：Histock）

老牛總結

定期定額是長期投資的好招，碰到股市高檔繼續買、看到下跌仍不停扣。反過來看，現在股價從谷底開始反彈，現在又回到萬六以上了，已經沒有過去便宜可撿，克服人性還是要繼續買。其實在學習存股的過程當中，對於時機掌握度會越來越高；時不時靠著小技巧的幫忙，常常是可以撿到便宜的，幫助自己多賺一點價差。

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