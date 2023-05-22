快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

直播／吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中提告求償1000萬

5億高中生案／檢5小時訊問請回 配偶遭問「你愛他嗎？」不發一語

替小孩存股要怎麼選擇？ 專家：論長期發展我選0050和台積電

聯合新聞網／ 股海老牛
台積電示意圖。 路透
台積電示意圖。 路透

編按：原文發布日期5月19日

替小孩存股組合：0050+台積電

有夥伴私訊問我存股問題，我自己除了撿便宜股來買，也會做定期定額的投資今天來聊聊幫小孩存股。

其實小孩存股方式也跟著演進，過去大家喜歡存金融股，現在眾多ETF百花齊放，不過對於小孩的長期投資，我不偏好高股息投資，而是注重長期的發展，所以目前是採0050+台積電，每月定期定額各買五千元。

老牛說明定期定額特點：

懶人無腦定期扣款

股價下跌買多一點

股價上漲買少一點

吃到完整微笑曲線

適合中長期的理財計劃

由於近3年出現股市出現爆發大漲卻又反轉下跌，大家都很擔心自己的資產因此消失變不見；看著庫存負值越來越高，甚至考慮直接停扣，實在是很可惜。於是忘記股價下跌，反而可以多買一些，所以停扣的話是非常可惜的。

對於在股市中長期投資，股神巴菲特的三個心法：

時間是投資人的好朋友

不要時時想著買入的價格

找到濕雪及長坡道，將雪球愈滾愈大

倘若是從2020年6月開始存，當時股市是在萬七高檔，存股三年剛好36期，見證了萬八的熱情，也看到萬三的絕望，現在指數剛站回萬六，結果會如何？

0050

以0050來進行試算：

投入成本：178431元

買進股數：1484股

累積配息：9418元

累積價值：174667元

盈虧：5654元

績效：3.17％

目前績效由負轉正

（資料來源：Histock）

台積電

以台積電來進行試算：

投入成本：171889元

買進股數：341股

累積配息：5560元

累積價值：170841元

獲利：4512元

績效：2.62％

績效同樣由負轉正

（資料來源：Histock）

老牛總結

定期定額是長期投資的好招，碰到股市高檔繼續買、看到下跌仍不停扣。反過來看，現在股價從谷底開始反彈，現在又回到萬六以上了，已經沒有過去便宜可撿，克服人性還是要繼續買。其實在學習存股的過程當中，對於時機掌握度會越來越高；時不時靠著小技巧的幫忙，常常是可以撿到便宜的，幫助自己多賺一點價差。

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 台積電 ETF 金融股

延伸閱讀

當初四檔金融股擇一來存…最終選第一金！ 他卻因「這點」：考慮換標的

加入00878和00713優點！月配息ETF「00929」有何特別之處…能投資嗎？

「張榮發遺囑」預立也沒用？ 專家：有效或無效對張國煒的差距會是100億

繼承5億遺產…高中生結婚後2小時就墜樓！ 律師：照規定配偶可取得一半

相關新聞

替小孩存股要怎麼選擇？ 專家：論長期發展我選0050和台積電

其實小孩存股方式也跟著演進，過去大家喜歡存金融股，現在眾多ETF百花齊放，不過對於小孩的長期投資，我不偏好高股息投資，而是注重長期的發展，所以目前是採0050+台積電，每月定期定額各買五千元。

00757、00853B股債雙存術 鎖定AI與A級債「雙A」趨勢

統一投信與Smart近日合作舉辦股債雙存術北中南巡迴講座，講師團隊由統一投信新金融商品發展處資深副總張美媛，率領統一FA...

櫃買ETF市場再添新兵 中信上櫃ESG 30 ETF 5月24日掛牌

櫃買ETF市場將再添新兵！由中信投信發行的首檔純上櫃ESG概念股票型ETF中信上櫃ESG 30 ETF（00928）即將...

加入00878和00713優點！月配息ETF「00929」有何特別之處…能投資嗎？

近期即將募集的復華台灣科技優息（00929），是一檔主打月配的高股息ETF，挑選具成長性且獲利能力穩定的電子科技股，以及加入國泰永續高股息（00878）排除景氣循環股，和元大台灣高息低波（00713）降低整體波動度的優點...

台股市值型、配息型ETF 受到青睞

存股族追求長期穩定配息，青睞標的以具風險分散特色的ETF為主，臺灣證券交易所統計，截至今年4月，定期定額買台股交易戶數前...

高息ETF解碼 鑽石成分股出列

高股息ETF吸金能力一流，儼然成為台股熱門投資標的，盤面上訴求高股息、存股主題的台股ETF有11檔，合計規模高達4,84...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦