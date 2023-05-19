投資0050為何不直接買台積電就好？ 專家：因為ETF多了「這些優勢」

巴菲特賣光台積電（2330）的消息出來後，這幾天台股反而大漲，回頭看，去年第四季也就是一整年的低點。

股神擔心地緣政治出清持股很正常，但在台灣會持有台積電部位也是很合理的事，尤其是如果有投資台股的ETF，台積電幾乎都會占有一定的比重。

所以每個人對於風險的解讀都不同，投資還是要自己獨立判斷。至於我個人還是會繼續長期投資台積電，包含間接持有的部位也有8位數了，用實際行動支持。

不過想要長期投資台積電，對於多數人來說，投資大盤指數還是比較有效率的做法，抱起來也比較簡單。

過去幾年公布元大台灣50（0050）示範帳戶時，常常會有人留言問，為何不直接買台積電？

道理很簡單，長期投資個股用講的都很容易，但股災或波動一來，就可以洗掉一堆散戶了。

去年台積電最高688元，最低跌到370元，跌幅超過46%，回頭看，現實中還有多少人抱的住股票？甚至敢逢低加碼？

雖然同期0050的跌幅也有3成，但跟單一個股比較起來，抱起來還是相對簡單。而且如果連指數都抱不住，個股成功的機率只會更低。

所以為何長期投資換成指數會比較容易，因為你除了投資裡面的成分股外，還多了投資指數定期加減碼及汰弱留強的調整能力。

當然想要自己投資個股也是可以，但如果最後發現自己沒時間精力管理，或者一遇到股災就無法克服人性的話，花一點管理費給指數「代操」，應該還是比較有效益的做法。

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