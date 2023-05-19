00878收益平準金的優缺點！ 他：投信沒買成分股的錢不知道會不會確實歸還

有沒有收益平準金，會影響一檔高股息ETF的穩定度嗎？為何要有這樣的制度，優點和缺點又是什麼，往後選擇一檔ETF若是沒有該制度，就不要選擇了嗎？

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》，以國泰永續高股息（00878）為例子，說明該制度的概念和其優缺點，他認為，收益平準金制度可有可無，因為配息再多再穩定，若是沒有填息那就都沒用了。

以下為影音內容：

收益平準金基本概念

ETF收益平準金大家可以想成，投信公司為了讓舊投資人和新投資人，都可以領到一樣的股息。

防止新投資人大量湧入，稀釋掉舊有投資人原本的股息。

舉例，原本一檔ETF規模100億，預計配發2億元的現金股利，但是如果這檔ETF突然竄紅，大家紛紛搶進，規模來到了500億，但就只配發2億元的現金股息。

西瓜就是只有那麼大顆，可是吃西瓜的人變多了。所以每個人可以分配到個股息也就跟著變少了；這就是所謂，新投資人稀釋掉舊投資人股息的例子。

收益平準金這個制度的誕生，就是在防止股息被稀釋的問題，有收益平準金的ETF不會把投資人的錢，全部去買成分股，會留一部分的本金起來，做為以後要配發給投資人的股息，剩下的錢再拿去做投資。

至於沒有收益平準金的ETF，就會把投資人的錢全部拿去買成分股：

假設一檔ETF要兩萬，有收益平準金的ETF就會先把1千元存起來，剩下的1萬9千元，才會去購買成分股。

若是股息配發1500元，就會把之前存起來的1千元，再加上投資成分股，領到的股息500元一併給投資人，所以完全不會因為股東人數增加，股息被稀釋的問題。

但也有人感到疑惑？如果把存起來一千元還給投資人，那下次收益平準金裡面不就沒有錢了？

其實完全不需要擔心這個問題，因為現在所買的股票，到了下次就變成舊有的，因為已經有參與過公司的除息了，除非又多買了一張，但多買的一張是屬於新的，那就會再次經歷到收益平準金的整個流程。

錢被ETF騙走了？

比較值得注意的是，投信公司到底有沒有把之前存起來的1千元確實且全部還給投資人，這就是這個制度很常被人詬病的地方。

萬一只有歸還800元，最後只有領到了800加上股息的500元，也只有1300元，200元就這樣不翼而飛了，也不會知道投信公司怎麼應用了。

身為投資人好像也沒有一個管道或方法，可以讓投資人去了解，投資ETF的錢到底花在哪裡？這就是公司誠信的問題。

其實也不光是收益平準金有這個問題，就是沒有使用這個制度的ETF，投信公司真的有把我們的錢100％拿去購買成分股嗎？這種東西真的就要打上問號了。

ETF要選有平準金還是沒有的？

可能是因為近期00878很熱門的關係，導致蠻多投資人開始有一個習慣，買ETF會去專門挑選有收益平準金的。

可是這樣其實不對，記得一件事情，不管這檔ETF有沒有收益平準金這個制度，要買的是一檔選股邏輯優秀的ETF，而不是去買收益平準金這個制度。

領的股息，從頭到尾都只是扣除一部分的本金，將其退回給投資人而已，股息配再多再穩定，沒有填息都沒有用，就只是從左手換到右手，選股邏輯才是一檔ETF的「大腦」。

收益平準金只是一個輔助工具，且可有可無，絕對不是買一檔ETF的唯一因素，任何東西都是一體兩面的，在看到它優點的同時，應該也要看到它的缺點。

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