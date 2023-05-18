00878熱門原因之一和「季配息」有關！ 專家：領息間隔越短有其2好處

這兩年很流行季配息、月配息的ETF，很多人都在意「領股息頻率」這件事，像是0056是年配息、00878是季配息，而且最近甚至開始出現月配息的ETF，就有很多大大對月配息很有興趣，畢竟越早拿到股息，在定期定額、存股的路上也會越快樂、越有感。

事實上，領息的間隔越短，確實會有2個實質上的好處：

1.領息間隔短，可以趕快進行「再投入」：

更快拿到股利，就能更快再投入到ETF裡，所以一年發比較多次股息、跟一年只發一次股息，股息金額就算是一模一樣，但領息間隔越短的ETF殖利率有可能是會比較高的，因為先發下來的股息，已經提早開工幫你賺錢了。

2.比較不容易繳到補充健保：

現行制度是「單筆股利」滿2萬元，就要繳2.11％的二代健保補充保費，因為是算單筆股利，當然年配息的ETF一次發股利，就很容易會超過2萬元的門檻，相反，拆成越多次發，就越不容易達到。

除了以上這2個，像是一開始說到的越快領到股息會更有感，這也是很多人會傾向領息間隔更短的ETF，因為這兩、三年來我有發現，其實很多人在定期定額或是存股的時候，初期階段成效還不明顯，也因此得不到成就感就會有想要放棄的念頭，但如果是一季領一次甚至一個月領一次的話，不用等那麼久，信心也會更充足，早點能到錢也能有更多的選擇權，想要使用或是投資、存下來都能自己調整，這樣想起來其實也還不錯。

那到頭來，我會選怎麼樣的ETF呢？

其實一年領一次、一季領一次、一個月領一次，對我來說都沒關係，因為整個核心還是在ETF本身，如果ETF邏輯、概念不是我要的，那領息次數再短也沒有用了。

大致上我是以這4個條件來篩選：

1.選擇現貨ETF

2.選擇被動ETF

3.交易量大的ETF

4.大範圍指數ETF

而像是追求題材熱度的產業ETF，或是合成ETF、主動選股ETF，最近推出的產業+高股息、投資中小型公司投資這類型的ETF，這些對我而言太主觀來選股，就不是我會選擇的ETF囉!

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