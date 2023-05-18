一百張0050年領50萬股利…多少需認列所得課稅？ 專家：答案比很多人想像的還少

去年0050配息兩次，分別是3.2元跟1.8元，所以假如存了100張0050，最後總共會領到股利50萬元，那麼今年報稅的時候，會有多少金額被列入所得清單呢？

答案是17萬3,400元，應該比很多人想像的少。

理由在於ETF的收益分配除了「股利或盈餘所得」外，還包含「國內財產交易所得」等項目。

其中只有前者屬於課稅範圍，至於後者則不用課稅，因為這就跟交易股票的價差獲利一樣，目前國內證所稅是停徵的，所以不在課稅範圍內。

所以舉我的實際例子來看。 去年0050共配息兩次，兩次合計領了股利50萬元，但因為第一次配息股利所得僅96,000元，第二次配息股利所得僅77,400元，所以只有這兩筆在課稅範圍，合計就是17萬3,400元，最後股利所得僅占全部收益分配的34.68％。

雖然這個比例是不固定的，但過去幾年，0050的收益分配，股利所得占收益分配的比率大概都是5成以下。

而且股利所得被列入課稅的範圍越少，未來繳稅就會越輕鬆，所以像0050這種部分價差的收益分配模式下，如果都是長期投資，就會有稅務上的優勢，而且投資本金越大，或本業收入，綜所稅級距越高的人會越有感。

比如投資人存了200張的0050，即使目前市值約2400萬元，然後去年領100萬股利，但最後被課稅的範圍也只有34萬6,800元。

此外股利所得還有可扣抵稅率8.5％，所以假如綜所稅級距在5％以下的人，還可以退稅。

如果投資人又懂得海外投資的話，個人基本所得額還有670萬的免稅額度，以資產配置的角度來看，稅務上的優勢會更明顯，這也是為何我會建議要分散海外投資的原因之一。

每年報稅都是上班族最痛苦的時候，因為薪資所得一毛都跑不掉，但假如你懂得投資，又會合法節稅的話，就能將你投資獲利的效益放到最大。

◎本文內容已獲 99啪的財經筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。