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00713、00919一穩一衝選誰？網曝1前提後者將稱霸：若每季能穩配10%

聯合新聞網／ 綜合報導
網友猶豫如何選擇00713、00919來投資。 （本報系資料庫）
網友猶豫如何選擇00713、00919來投資。 （本報系資料庫）

投資標的選擇不易，每支標的都有自有的特性。有投資人正考慮「00713、00919一穩一衝該選誰？00919能配到10%嗎？」有網友認為，00713可以穩定配息7%，不過若00919可以每季穩定配息10%，再加上平準金，遲早會取代其他標的。

一名網友在PTT發文詢問「00713、00919該選誰？00919能配到10%嗎？」他表示，目前兩檔都有持股，現正評估加碼。他分析，00713六月換股，該標的走勢跟配息都相對穩定，希望能再納入高殖利率的成分股。

而00919則是去年12月換股後，股價表現很突出，上市以來有很高的資本利得，殖利率也不錯，六月第一次配息可望達到8到10%，但填息是否順利將是一大重點，若能像00713一樣穩定就會是非常優秀的標的。

另一名網友回文表示，依照00919目前資本利得、成分股的殖利率，配息10%不難達成，重點是能否持續穩定配息，「如果能每季穩穩配10%，加上它也有平準金，取代其他檔是早晚的事」。

其他網友則留言「919就是拼航運」、「878+713，穩的」、「00713內扣不是很高嗎」、「00919最近回檔了，又是上車的時機點」、「713內扣0.6，獲利多其他的就好」、「重點在績效，不是內扣，如果內扣低、績效爛，這種你要買嗎？」。

還有人留言「713前年的內扣是1%，去年降到0.6%已經進步很多了，713的轉換率比較高，所以內扣很難降到很低」、「919以後不把航運拿掉絕對很慘，而且也還沒配過」、「919貌似非常看景氣，個人不太愛，最多小進一點，畢竟航運也跌一大段了」。

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