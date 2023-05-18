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「00878的Bug」收益平準金使賺股息機會減少？財經專家曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
周三（5/18）為00878配息日。圖／聯合報系資料照
周三（5/18）為00878配息日。圖／聯合報系資料照

周三（5/18）為00878配息日，有投資新手不解，每次公布配息後，買進人數就增加，導致能買個股、賺股息的資金就會減少，最終配息來自平準金的部份便越來越高。不過財經專家表示，雖可稱收益平準金是「拿本金配息給你」，但其實配息一直也是拿本金配給投資人，所以不必糾結這點。

一名網友在論壇Mobile 01發文，他自認「找到00878的bug」，他表示，00878公布配息後，會有更多投資人買進，配息來自收益平準金的部份就越來越多，能買個股、賺股息的資金就會減少，他好奇問「最後會不會變成配息來自平準金的部份越來越高，而不是來自投資標的的股息？」

其他網友則留言「假設今天投入一萬元，拿5%當平準金，再退給你當配息。等於實際投入九千五，少掉的五百元又回到口袋了」、「完全正確，就跟龐式的騙局差不多，比較不同的是他是合法，平準基金只是為了要讓基金持續有人投入資金，使得基金穩定成長所設定的方法」。

財經臉書粉專「股添樂 股市新觀點」則解釋，雖然今年金融股配息不理想，但現在還未除息，所以00878本次配息完全不受這項因素影響，加上月底即將調整成分股，目前不確定最終是哪些股票會進到7、8月除權息旺季，可能配息衰退的股票最後會被換掉。

股添樂舉例，去年7、8月是除權息旺季，當時有61萬受益人參與除息，如今00878最新受益人數已突破100萬。本來去年7、8月領到的股息，按理只有這61萬人有資格領，後面才買進的40萬人因為沒有參與到除權息，所以沒得領。

股添樂表示，「收益平準金就是為了避免稀釋掉原先61萬受益人的股息，以及對於除權息旺季後才買進的投資人所設計的公平機制，對於除權息旺季後才買進的投資人來說，它當然可以說是「把你的本金配給你」，因為你並沒有參與到去年的7、8月除權息」

但是不必糾結在這點上，因為配息也是「拿你的本金配給你」。

股添樂也提醒，關鍵在於「填息」過程，因此投資高股息ETF不能只看股息，還要加上股價表現，也就是總報酬。如果還原權息後的股價是一路往上，就代表每一次都有「填息」，你也算是真正賺到了股息

股添樂指出，若綜合檢視「總報酬」、「持股體質與屬性」、「周轉率」、「費用率」等多個面向，00878都有很均衡的表現。

◎部分內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 收益平準金 ETF 季配息

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