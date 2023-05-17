開發金（2883）配息吃「蛋」蓋牌等逆轉？ 專家：可考慮00878、0050、0056

【撰文・玩股講客人】

為何00878如此抗跌？其實從成分股組成就能找到端倪，目前持股最大的比重是電腦及週邊設備業，最近電腦業狂漲你也知道的...

2023年金融股普遍都衰退居多，截至目前為止，共出現三家配息吃「蛋」的紀錄，分別是國票金、新光金、開發金，主要受到未實現虧損過大，導致帳上資金必須提列保留，最痛的肯定是開發金，畢竟2022年宣布配息1元還有將近7%的高殖利率，怎麼才準備領第二年股息就歸零了，股民無論加碼或定期定額也買了一堆，所以5月5日公佈時也是罵聲連連！於是大家也慌了，網路上就開始有人陸續發表「金融股就是這樣，有夠爛」、「真的變成存骨了」、「公司董監事還敢領錢啊？」等不理性批判...

開發金(2883) 技術分析

因此隔週一2023年5月8日開盤馬上就跳空下殺，不說我還以為是除息日勒！從前一天收盤在13.3元，結果開盤直接從12.8元開始，盤中最低殺到12.65元，如果以前一日收盤價13.3元跟最低價12.65元相比，這可是硬生生下殺了0.65元，最大跌幅達到4.89%，確實殺很兇，而當日收盤後也出現99,283張的賣壓，外資也賣出了16,257張，真的是大戶、散戶全面竄逃，也一舉灌破季線。

於是，網友又開始另外一派的聲音：「早知道就賣光了啦，買ETF就沒事了，至少還是有股息可以領！」接著也陸續出現受害者們，其中一個讓我印象特別深刻的是，2022年居然有人貸款2,000萬買進千張的開發金，瞬間成為傳說中的「千張大戶」，結果才存不到一年，2023年董事會馬上跟你說：「拍謝喔，我們投資有點不順，不然就先中止連續十一年的連配息好嗎？」請問小散戶能說不好嗎？董事會決議之後，你就要到股東會投票了，通常要修正股利政策都很困難啦，尤其是開發金又是以壽險為主的金控，手上套牢部位一卡車，我看今年也不妙了，零配息的機率幾乎高達百分之百。所以這位網友只好直接蓋牌，而且他買的價格還在20元高點，現在股價也13元不到，換算虧損幅度超過35%以上，等於現在帳面上就虧損超過七百多萬，所以你千萬不要以為投資金融股都沒事，過去存金融股的人常常在說，公司一年爛，第二年又爛，第三年就能慢慢爬起來啦！結果你看看這次開發金，2020年受到疫情影響，雖然受惠FED大撒鈔而賺錢，但2021年開始大盤就開始爛，2022年又有烏俄戰爭在爛，沒想到來到2023年升息末端又在爛，連續爛三年應該都看傻了吧？

所以這幾天又出現一個新的言論，網友覺得早知道就乖乖聽話，買進ETF不就沒事了嗎？？？00878直接兩千萬歐印下去，每季都有配息多爽啊！關於這個話題，你可以參考我之前寫過的「請問有幾千萬可以直接買00878退休嗎？重點其實在兩個關鍵！」這篇文章已經有1.5萬人以上看過，還沒看的朋友趕快去看一下。回歸正題，你確定當初如果買ETF就是穩嗎？一定比開發金更讚？或是接下來停損換車到ETF就沒問題？到底這個論點有沒有意義？滿滿的疑問，不如接下來我們直接看數據回測一下。

開發金(2883) 技術分析

首先我們先來看這位網友當時買20元開發金的位置，直接拉開日Ｋ線圖來找找，結果不看還好，一看也讓我覺得厲害...因為他買進的時機正好是2022年四月份，還是近一年來的高點，加上那正好是FED啟動升息前的一個月。從這一點我們做個馬後砲檢討，當你都知道升息準備啟動時，其實就要知道股市有可能受到影響，而且二月恰逢烏俄大戰開打，像開發金這種壽險金控，其實就要注意利空了。從技術面來看，當時高點正好是量價最大的時候，接著一路下殺，除了跌破季線，成交量也隨之而降，當然就更加疲弱了。如果回顧當時這位網友進場時機點，確實是不太好，不僅總經面有風險，技術面更是出現M頭，而且也破了季線，空方態勢相當明顯。

開發金與國內前三熱門ETF對照近一年績效

一年前如果把錢投入開發金，獲得績效其實不是很理想，這我們都很清楚，尤其近期受到零配股導致下殺更嚴重，這可以先作為一個基準。另外我們要看的是0050、0056、00878三檔熱門ETF，這些應該也不用多做介紹了，元大兩大創始型ETF早就受到小資族青睞已久，另外一檔則是最近超熱門的00878，大家買ETF的第一見面台詞就是「Hey！你買00878了沒？」這一點都不誇張，現在連退休族都想拿幾千萬，反正丟著就有每季不間斷的被動收入，這可是台股史上第一檔受益人數破百萬的ETF，也成為ETF界的新寵兒了。

一次把開發金以及三檔熱門ETF同時列出來對照，馬上高下立判，近一年績效最差的是開發金下跌23.05%，0056下跌9.51%最多，0050則是下跌4.11%，表現較優異的則是00878下跌3.05%。以開發金為基準對照同期的ETF表現，三檔熱門ETF確實都優於開發金的表現，其中最抗跌的是00878，因此如果按照網友們的說法，如果2022年買進00878，現在跌幅加上過去四次季配息累積超過1元的股息之後，其實整體的資本報酬率反而是正值。

國泰永續高股息(00878) 成份股

為何00878如此抗跌？其實從成分股組成就能找到端倪，目前持股最大的比重是電腦及週邊設備業，最近電腦業狂漲你也知道的，第二大的則是金融股，其實前陣子還沒公佈金融股配息之前也是一直上漲，總而言之，00878成分股持續受到三大法人追捧，也帶動這些族群拉高淨值成長，因此00878表現才逆勢抗跌。至於0050當然不用多說，持股超過四成台積電大家也很清楚，下跌最多當然是因為半導體拖累。另外0056抗跌能力不錯，原因是最大持股比重來自電腦業24.28%，但第二大比重為半導體22.13%，一來一往正好相互抵銷掉，所以0056績效落後給00878，卻比0050還強。

最後給個結論，以目前而言迴避開發避是對的，畢竟現在零配息又持續面對不明盤勢，你也不要覺得買ETF就穩賺，還是要稍微判斷成分股，如果覺得金融股不好，甚至看好未來大盤上漲，那麼持股四成台積電的0050會是理想ETF。但如果覺得還是對金融股有點希望，卻又不敢單壓開發金，那麼0056、00878就會是理想的ETF，但也別忘記0056第二大成分股為半導體族群，至於00878最大持股則是電腦族群。

這邊提供大家資產配置思考：

1.開發金：看好壽險及大盤回升。

2.0050：認為半導體及大盤準備上漲，但害怕金融股拖累想降低比重。

3.0056：同時看好電腦族群、半導體族群。

4.00878：同時看好電腦族群、金融族群。

所以大家也可以根據自己看好的族群投資，並記得考量想迴避的族群，也能搭配出屬於自己的投資策略。舉例來說，假設我現在滿手開發金又不想停損，但又覺得想平衡投資產業，可能會選擇0056主力成分包含電腦族群及半導體族群來搭配，這樣我就等於同時擁有三種族群在手，也能做到產業分散的投資效益性。

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