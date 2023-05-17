00878總報酬非最優卻成超紅ETF？ 他：比起結果有人更重視過程

最近國泰永續高股息（00878）相關的話題在財經網紅達人圈鬧得沸沸揚揚，爭執的不外乎就是這兩點：

老實說這兩句話都沒有毛病，區別在於一種人重視過程，另一種人重視結果。

喜歡投資高股息低波動之類的人，大概率更重視過程，也就是俗稱的持股體驗。

一檔標的如果波動太大，配息不多（甚至沒有配息），那麼對於重視過程的人來說，這種持股體驗是痛苦不堪的。

而喜歡貼近大盤指數化投資的人，大概率更重視結果，也就是總報酬率。

過程怎麼起伏波動，是不是定期有配息，基本上都無關痛癢。

我認為只要是個人，能做到共情，即便不認同、不理解，也不至於會瞧不起對方。

講個親身的故事給你們聽，雪大有嚴重的恐高症，特別害怕搭飛機，但偏偏工作需要經常搭飛機在大陸各地奔走。

好在大陸的高鐵系統發達，基本上有機場的城市，大概率都有高鐵站。

於是我經常會捨棄效率更高的飛機，改搭相對緩慢的高鐵。

如果你是重視結果的人，肯定不能理解，明明飛機只要一小時就能到的城市，為啥要搭五六個小時的高鐵？

可自私的你並不明白，相比結果來說，過程對我是何等重要。

所以你開始在FB、YouTube上發布各種貼文或影片，來酸那些不搭飛機而搭高鐵的「蠢貨」；好像人家搭高鐵的都是傻子，不懂飛機跑的快又省事。

當然這個例子也可以反過來說，搭火車的人酸飛機的人不懂得欣賞沿途風景，享受慢生活。

可人家搭飛機就是在乎效率，誰管他沿途有沒有風景、會不會遇上亂流！

俗話說旁觀者清，身為局外人的雪大我認為，無論是哪種立場，任何酸人的言論都是徒勞無功的。

一副高高在上的姿態，自認為懂得比誰都多的態度，以溝通表達來說，實在很下頭。

因為如此一來，彼此根本無法共情，不在一個頻道上，即使講得頭頭是道，引用諾貝爾得獎研究都沒有用。

所以會發現無論怎麼酸，都無法撼動對方的信仰，何必呢？

人生苦短，有時間寫那些文章、拍那些影片，不如多陪陪家人好友。

這樣絕對是逐利濁世中的一股清流。

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