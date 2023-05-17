快訊

科技業連「這件事」都要開會？網點1殘酷事實：不然老闆覺得你沒在上班

國民黨確定徵召侯友宜 秦慧珠搶先恭賀侯與感謝郭台銘

00878搭這檔可享「息利雙收」！績效不如大盤是隱憂？ 專家：基準點就錯了

00878總報酬非最優卻成超紅ETF？ 他：比起結果有人更重視過程

聯合新聞網／ 雪球滾滾 兩岸投資觀察
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

最近國泰永續高股息（00878）相關的話題在財經網紅達人圈鬧得沸沸揚揚，爭執的不外乎就是這兩點：

1.投資不能光看殖利率，要看總報酬率
2.投資沒有最佳策略，只有適合不適合

老實說這兩句話都沒有毛病，區別在於一種人重視過程，另一種人重視結果

喜歡投資高股息低波動之類的人，大概率更重視過程，也就是俗稱的持股體驗。

一檔標的如果波動太大，配息不多（甚至沒有配息），那麼對於重視過程的人來說，這種持股體驗是痛苦不堪的。

而喜歡貼近大盤指數化投資的人，大概率更重視結果，也就是總報酬率。

過程怎麼起伏波動，是不是定期有配息，基本上都無關痛癢。

我認為只要是個人，能做到共情，即便不認同、不理解，也不至於會瞧不起對方。

講個親身的故事給你們聽，雪大有嚴重的恐高症，特別害怕搭飛機，但偏偏工作需要經常搭飛機在大陸各地奔走。

好在大陸的高鐵系統發達，基本上有機場的城市，大概率都有高鐵站。

於是我經常會捨棄效率更高的飛機，改搭相對緩慢的高鐵。

如果你是重視結果的人，肯定不能理解，明明飛機只要一小時就能到的城市，為啥要搭五六個小時的高鐵

可自私的你並不明白，相比結果來說，過程對我是何等重要

所以你開始在FB、YouTube上發布各種貼文或影片，來酸那些不搭飛機而搭高鐵的「蠢貨」；好像人家搭高鐵的都是傻子，不懂飛機跑的快又省事。

當然這個例子也可以反過來說，搭火車的人酸飛機的人不懂得欣賞沿途風景，享受慢生活

可人家搭飛機就是在乎效率，誰管他沿途有沒有風景、會不會遇上亂流！

俗話說旁觀者清，身為局外人的雪大我認為，無論是哪種立場，任何酸人的言論都是徒勞無功的。

一副高高在上的姿態，自認為懂得比誰都多的態度，以溝通表達來說，實在很下頭。

因為如此一來，彼此根本無法共情，不在一個頻道上，即使講得頭頭是道，引用諾貝爾得獎研究都沒有用。

所以會發現無論怎麼酸，都無法撼動對方的信仰，何必呢？

人生苦短，有時間寫那些文章、拍那些影片，不如多陪陪家人好友。

這樣絕對是逐利濁世中的一股清流。

◎本文內容已獲 雪球滾滾-兩岸投資觀察 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 除息 季配息 ETF 殖利率

延伸閱讀

00878的收益平準金像龐式騙局？ 專家：別糾結…配息也是拿本金配

00878除息前夕爆量攀高 這檔今除息已「第五度送件追募」

00878、00713各存「這張數」能月領5萬退休金！ 專家：這檔存130張就能達成

00878報酬率9.2%該賣嗎？網一面倒喊賣：獲利比一年配息還多

相關新聞

00878搭這檔可享「息利雙收」！績效不如大盤是隱憂？ 專家：基準點就錯了

首檔百萬人氣王的高股息ETF 00878，在5月17日（週三）除息，其和0050、0056從交易量、規模和受益人數來看，堪稱為三大國民ETF。但在投資上，又有哪些策略必須留意？

00878總報酬非最優卻成超紅ETF？ 他：比起結果有人更重視過程

喜歡投資高股息低波動之類的人，大概率更重視過程，也就是俗稱的持股體驗。

11檔高股息ETF近一個月有8檔績效打敗大盤

隨著美國聯準會連續升息效應顯現、企業獲利持續下修循環，第2季開始，從美股到台股都開始進入區間震盪整理。台股在本益比與本淨...

00878、00713、0056高股息ETF怎選擇？他「三檔都要」比例分配曝光

隨著台灣股市的發展，ETF 也逐漸成為投資人的選擇之一。其中，ETF 0056 元大高股息、ETF00713 元大台灣高股息低波動、ETF 00878 國泰永續高股息是三種被廣泛使用的高股息 ETF 產品。那麼，對於月收入 $33,000 元小資族來說，這三種 ETF 的存股投資比例該如何選擇呢？

00929「月配息ETF」會領股息賠價差嗎？ 經理人：剔除景氣循環股

全台瘋存高股息ETF，為的就是想要有固定的現金流，不過季配息、雙月配已經不夠看了，復華投信推出的復華台灣科技優息（00929），是全台第一檔「月配息」股票ETF，是投資在具有成長性且獲利強力強的電子科技股。

00878藏1「巨大隱憂」百萬股東怎辦？ 她：回測長期績效慘輸大盤

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，國泰永續高股息（00878）上市以來憑藉穩定的季配息，良好的殖利率，不錯的報酬率，加上較低的波動，如今坐擁100多萬股東，成為台灣人氣Top 1的國民ETF。不過質疑的一派認為，00878長期來看報酬率很有可能落後大盤，為什麼呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦