00878、00713、0056高股息ETF怎選擇？他「三檔都要」比例分配曝光

【撰文・農心】

隨著台灣股市的發展，ETF 也逐漸成為投資人的選擇之一。其中，ETF 0056 元大高股息、ETF00713 元大台灣高股息低波動、ETF 00878 國泰永續高股息是三種被廣泛使用的高股息 ETF 產品。那麼，對於月收入 $33,000 元小資族來說，這三種 ETF 的存股投資比例該如何選擇呢？

ETF 0056 元大高股息

ETF 0056 元大高股息是一種致力於追求高股息與穩定獲利的ETF產品，其重點在於高股息，因此可以作為一種收益穩定、風險較小的投資工具。根據元大證券的報告，ETF 0056 在過去五年中的平均年化報酬率為 6.28%，並且其分紅率也一直保持在較高的水平。對於追求穩定收益的小資族來說，ETF 0056 是一個值得考慮的投資選擇。

ETF00713 元大台灣高股息低波動

ETF00713 元大台灣高股息低波動是一種以高股息低波動為主要投資策略的 ETF 產品，其目標在於追求高股息的同時，降低股票波動率，減少風險。根據元大證券的報告，ETF00713 在過去五年中的平均年化報酬率為 6.05%，同時也有較高的分紅表現。對於想要在追求高收益的同時，降低風險的小資族來說，ETF00713 也是一個值得考慮的選擇。

ETF 00878 國泰永續高股息

ETF 00878 國泰永續高股息是由國泰投信所推出的 ETF 產品，與ETF 0056 不同的是，其選股標準更加嚴謹，除了高股息之外，還要求被選中的公司必須符合環保與社會責任等方面的要求。根據國泰投信的報告，ETF 00878 在過去五年中的平均年化報酬率為 5.31%，也有不錯的分紅表現。對於關注企業社會責任的小資族來說，ETF 00878 也是一個值得考慮的選擇。

探討投資比例的選擇

對於月收入 $33,000 元小資族來說，投資比例的選擇應該根據個人的風險承受能力來決定。如果你是一個風險偏好的投資者，那麼你可以考慮將投資比例分配為 30% 的 ETF 0056、40% 的 ETF00713 和 30% 的 ETF 00878，這樣可以在追求高收益的同時，降低一定的風險。

如果你是一個風險較低的投資者，那麼你可以考慮將投資比例分配為 20% 的 ETF 0056、30% 的 ETF00713 和 50% 的 ETF 00878，這樣可以更加穩健地進行投資。

總之，對於月收入 $33,000 元小資族來說，ETF 0056、ETF 00878 和 ETF00713 都是值得考慮的投資選擇，投資比例的選擇應該根據個人的風險承受能力來決定。希望本篇文章可以對投資人在選擇 ETF 產品時提供一些參考。

作者：農心

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：ETF 0056 & 00713 & 00878 產品分析與投資比例建議：對月收入 $33,000 元小資族的選擇