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00929「月配息ETF」會領股息賠價差嗎？ 經理人：剔除景氣循環股

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

全台瘋存高股息ETF，為的就是想要有固定的現金流，不過季配息、雙月配已經不夠看了，復華投信推出的復華台灣科技優息（00929），是全台第一檔「月配息」股票ETF，是投資在具有成長性且獲利強力強的電子科技股。

非入手00929不可的理由

復華台灣科技優息的經理人許忠成點出三點優勢：

1.指數好

100％投資在電子科技類股，藉由投資台灣這些護國群山，可以讓投資人達到股息股價雙收的目的。

2.股息優

這檔指數的指數股息率非常高，以過去五年平均的股息率有7.5％，可以滿足有理財需求的投資朋友。

3.月月配

是台灣首檔月配息的高股息ETF，可以滿足各不同族群的理財需求。

會不會賺了股息賠上價差？

以00929追蹤的科技優息指數，過去5年的價格報酬是有50％，也就是說平均每年是有10％左右的資本增值空間。

比較其他知名的高股息指數，像是「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」過去5年的價格報酬是有30％，平均每年可以賺6％的水準。

表現最差的就是「臺灣高股息指數」，過去5年價格指數報酬大概只有7％，也就是平均每年賺不到2％的水準。

從這樣的指數比較來看，台灣的科技優息指數，可以讓投資人賺股息，然後又去賺價差。

月配息產品的優勢

1.不用額外搭配其他檔產品去組合月月配息了，00929就是月配息的高股息ETF。

2.分散二代健保：

假設A是月配息的ETF，每年會配息12萬；B季配息的產品也同樣每年配息12萬。

二代健保如果股利部分單次配發總額超過2萬，也因為B採取季配息，在扣除二代健保補充保費之後，每年實領變成只有11.7萬，但以月配息的產品來說每年就是實際領到12萬元，不會被扣到二代健保。

電子科技股波動度相對較大 00929會選到景氣循環股嗎？

電子科技股的波動度應該很大，00929會選到景氣循環股嗎？景氣好的時候會很開心，但碰到景氣逆風，股價下殺的力道也會變很強。

其實高股息指數發展的歷史來說，可以分成三個階段，第一階段就是純粹選高股息的股票，所以股票波動度也會很大，因為會納入景氣循環股。

第二階段，就慢慢注意到相關的問題，所以會把一些景氣循環類股給剃除掉，增加了一些篩選指標。

而00929是屬於第三代的高股息ETF，把更多的個股基本面篩選，納入指標篩選規則當中。

ROE要大於0就是指說，擁有高配息的公司的前提條件是必須要賺錢，也就是說要連續三年都賺錢，才會變成指數成分股

「現金股利變異係數」聽起來很難懂，實際上的概念就是會把配發股息不穩定的公司剔除掉；舉例今年配1元，明年配5元，後年又配回1元的，太高起伏的就會被剔除

藉由這些指標，一定程度去降低選到景氣循環股的機率。這也是00929追蹤的指數會比其他家高股息指數，還要來的好的最重要的一個因素。

00929低周轉率 嚴控交易成本

市面上有些高股息指數周轉率有高達200％至300％，而00929所追蹤的指數，過去5年平均周轉率只有40％。

至於什麼是周轉率？概念很簡單，比如指數成分股固定就是40檔，每一次替換把16檔股票換掉，把另外16檔成分股新增進來，這樣計算的周轉率就剛好是40％。

◎本文未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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