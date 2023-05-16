00878的收益平準金像龐式騙局？ 專家：別糾結…配息也是拿本金配

本週三又是00878配息的時間點了，現在不少人質疑，為什麼00878持有不少殖利率低到哭出來的金融股，配息卻依然不受影響？收益平準金是不是拿你的本金配給你？是不是龐式騙局？

首先，金融股今年配息確實不理想，不過….現在根本還沒除息啊！所以00878本次配息完全不受這項因素影響。況且月底即將調整成分股，現在也不確定最終是哪些股票會進到7、8月除權息旺季，搞不好配息衰退的股票到時候就被換掉也說不定。

另外就是收益平準金是不是「把你的本金配給你」這個問題，其實也討論很久了。這樣吧，我們打個比方，你不要這個制度也行，我把模擬的情境描述給你聽。

00878季配的設計就是把每年7、8月配息拿到的金額平滑化之後分4次配給你，去年7、8月是除權息旺季，當時有61萬受益人參與除息，如今00878最新受益人數已突破100萬。本來去年7、8月領到的股息，按理只有這61萬人有資格領，後面才買進的40萬人因為沒有參與到除權息，所以沒得領。但是買進00878哪有不配息的道理呢？所以就變成61萬人領到的股息，由100萬人來分，如果沒有這個制度，本來每單位領0.27股息搞不好變成0.16，我就問，這是你要的「高股息」嗎？

所以收益平準金就是為了避免稀釋掉原先61萬受益人的股息，以及對於除權息旺季後才買進的投資人所設計的公平機制。

對於除權息旺季後才買進的投資人來說，它當然可以說是「把你的本金配給你」，因為你並沒有參與到去年的7、8月除權息，但是你也不必糾結在這點上，因為配息也是「拿你的本金配給你」。

不信？我們來看看，20塊的股票配了1塊股息，你拿到1塊股息，股價剩19塊，前後價值是不變的，並不像是你存在銀行的本金可以憑空生出利息。所以很多人糾結在這點上是因為沒有弄清楚，股息和利息，只是長的像，骨子裡完全不一樣。

所以關鍵還是在於配息後，這檔股票未來能不能從19塊漲回20塊，也就是「填息」的過程。這也是為什麼需要不斷強調投資高股息ETF別只看股息，要看股息+股價表現，也就是「總報酬」的原因。如果還原權息後的股價是一路往上，就代表每一次都有「填息」，你也算是真正賺到了股息；相反地，如果都沒有填息，拉長時間觀察配息後股價反而不斷往下，那就是「貼息」，也可以說是「拿你的本金配給你」。

起碼00878目前並沒有這種跡象，而且還原權值後的價格，甚至已經逼近去年初的高點了，所以真的沒必要糾結在收益平準金是不是「把你的本金配給你」這點上。客觀來說，綜合「總報酬」、「持股體質與屬性」、「周轉率」、「費用率」等多個面向，這檔ETF確實都有很均衡的表現，不然收益人數也不會突破一百萬。

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