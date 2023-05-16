00878報酬率9.2%該賣嗎？網一面倒喊賣：獲利比一年配息還多

高股息ETF每年穩定配息，是「懶人投資」的最佳方式之一。不過有投資人表示，他投資國泰永續高股息（00878）報酬率已達9.2%，若賣出可現賺5989元，讓他猶豫「該賣掉改買006208，還是再放著等配息？」其他人則一面倒喊賣，直言「一年配息才領6%，你賣掉馬上賺超過1年」。

一名網友在論壇Dcard貼出投資國泰永續高股息（00878）的截圖，他投資成本65074元，目前報酬率已達9.2%，若賣出可現賺5989元，讓他猶豫表示，「請問大家，00878報酬率9%多，是要等配息？還是賣掉改買006208？」

多數人都建議賣出，紛紛留言「想做價差就直接賣掉，不用想那麼多」、「一年才領6%，你賣掉馬上賺超過1年」、「現在不賣，難道賠了才要賣」、「先入袋為安啊，看要換其他標的還是重新建倉，至少已經先賺起來了，不怕他跌」。

還有人留言「當然是領息領到0成本，之後的配息跟價差都是白嫖」、「不要改，你會賠回去」、「10%已賣，再觀察一下低點再買，現在在整盤了」、「比006208猛太多了，推爆00878，高股息一生推」。