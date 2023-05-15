00878、00713各存「這張數」能月領5萬退休金！ 專家：這檔存130張就能達成

投資達人股魚於《投資嗨什麼》中分享，人氣高股息ETF，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）各存多少張，就能打造「月月領」現金流，其中一檔存130張每月就有5萬現金流？

以下為影音內容：

熱門高股息ETF存幾張就能快樂退？

從新光證券的網站，統計出目前比較熱門的標的物有哪些：

元大高股息（0056） 國泰永續高股息（00878） 元大台灣高息低波（00713）

三檔產品可以說是在目前市場上，非常熱門的高股息投資標的物。

搭配平均勞保勞退 退休月領近5萬 三檔需要多少張數？

勞動局2022年發布資料，65歲平均勞保勞退「月領2.3萬」，若透過持續投資在高股息產品中投入520萬至760萬的金額，則退休後相當於「月領2.3萬+2.64萬=4.94萬」滿足退休所需。

要存00713目標設定：130張（基於殖利率6.04％） 要存00878目標設定：438張（基於殖利率4.16％） 要存0056目標設定：219張（基於殖利率5.09％）

是否要考慮通膨問題？

現在的標的物，他也是會隨著通膨繼續成長的，所以越早把投資部位準備好，讓它跟著時間和通膨一起成長，基本上問題就不大。

且隨著工作時間的拉長，若是薪資成長，如果是用定期定額來投資的話，也可以增加定期定額的投資金額，本金才會累積越來越大。

投資最重要的事：汰弱留強

投資策略這種東西說起來容易，但真的實際要自己去執行的時候，事實上難度是很高的，這時候ETF就有其三大優勢：

1.選股策略 2.自動汰弱留強 3.手續費低廉

把三個優勢整合起來，ETF絕對是上班和小資族近到投資市場裡面，最好的工具。

以00713這檔產品為例，該ETF從發行到目前為止，績效（藍色的線）是一路往上走，但是在這段時間裡面，同樣面對了很多雜訊及利空訊息。

上圖所有的事件，每個都是股票的「賣點」，如果投資人很認真在看市場訊息的話，唯一的感覺恐怕就是要「趕快把股票賣掉」；事後看線圖都知道是持續往上漲，但是持有的過程中卻很難去做到，也有許多投資人賺錢的那檔股票，常常是忘記的那一檔。

很有多的投資產品都可以幫投資人賺到錢，但為什麼會賺錢的東西，到了自己手上會賠錢？其實很多時候就是因為接收了太多市場雜訊，導致在中間的過程中，就不小心把投資給斷了。

所以若是小資或上班族，沒有太多的時間去研究個股，甚至產業研究的話，那就是定期定額外加上一檔好的ETF產品，持續做、持續扣。

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