00878、00713、0056這樣存每月加薪多領一萬！ 專家：均需投入150萬以上

東西漲漲漲，但薪水卻沒漲；在加薪速度已跟不上通膨的年代下，許多人靠定期存0056、00878、00713，想透過每月領息幫自己加薪，但若想加薪1萬元，要存多少張呢？

今天老牛一次算給你看！

3檔高股息ETF資料

前五大成分股

三檔均為高股息ETF，因選股邏輯的不同，前五大成分股雖有少數相同，但持股比重差異甚大。

3檔ETF殖利率比較

0056在去年12月調整成分股，由原本的30檔增至50檔，仍須持續關注今年的表現。00878近兩年均有5%以上的表現，00713平均維持在7%以上，

存0056月領1萬

備註：以近2年平均股價28.45元，以及現金股利為1.95元來估算。

月領3000元：須持有19張，投入540,550元

月領5000元：須持有31張，投入881,950元

月領6000元：須持有37張，投入1,052,650元

月領10000元：須持有62張，投入1,763,900元

存00878月領1萬

備註：以近2年平均股價17.35元，以及現金股利為1.08元來估算。

月領3000元：須持有34張，投入589,900元

月領5000元：須持有56張，投入971,600元

月領6000元：須持有67張，投入1,162,450元

月領10000元：須持有112張，投入1,943,200元

存00713月領1萬

備註：以近2年平均股價40.1元，以及現金股利為3.02元來估算。

月領3000元：須持有12張，投入481,200元

月領5000元：須持有20張，投入802,000元

月領6000元：須持有24張，投入962,400元

月領10000元：須持有40張，投入1,604,000元

老牛總結

若想每月加薪領一萬元三檔ETF均需投入150萬以上！

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