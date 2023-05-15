快訊

想成為亞洲第一！「周休三日」提案成案 政府6月26日前須回應

中醫師素質不一 菜鳥看診「亂槍打鳥」邊治療邊學習

10分變40分！飛機在機場跑道慢慢滑行 因機長想賺更多鐘點費？

0050三年累積報酬竟輸給00713！ 專家一查：原來「關鍵」出在這一年

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股(本報系資料庫)
台股(本報系資料庫)

自從元大台灣高息低波（00713）去年底由年配息改成季配息後，股東數像是吞了「轉骨」配方直線攀升，加上近三季年化7％的殖利率，這才讓我開始深入認識這檔ETF

如果只看字面上的「高股息低波動」，會以為成分股50檔都是中鋼、台塑這種股息很高，一整年沒有什麼波動的股票。事實上，這檔ETF標榜的「低波動」指的不是每一檔股票都沒有波動，而是整個投資組合在最小化波動的前提下，同時又能兼顧成長性

也是為什麼成份股當中會出現像瑞儀、宏碁、廣達、聯電這種和低波動感覺血緣很不相近的股票

然而這樣的選股規則，在過去幾年的時間裡獲得很大的成功，我看了下3年累積的報酬(65％)居然比0050還要高(51％)。我很納悶，低波動的ETF怎麼比持有台積電的0050還會漲

稍微比對一下總算明白了，如果從109年疫情爆發後的低點起算至去年初的高點，0050最高漲了130％，同期間00713上漲110％，這段期間00713是輸給0050的；但是去年延續一整年的空頭，0050最深跌34％，同期間00713僅有下跌18％

由於跌的比較少，所以整段期間反而交出比0050更高的報酬，徹底體現了「少賠就是賺」的精神

最近台股三劍客-台積電、鴻海、聯發科，不是營收下滑、就是獲利衰退，先前按讚的外資也都跑光光，這種情況就連賣菜阿姨都知道台股目前不是多頭，要進場先等等。

不過就算花時間等，真要等到台股往下破底，好像也不至於這麼悲觀。面對這種不確定，這個時期標榜低波動的00713，客觀來說反而會是非常安全的選擇

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 0050元大台灣50 殖利率 2330台積電 ETF

延伸閱讀

鋼廠各擁利基 市場關注

多空看法分歧？壽險金控雙雄 對金融股操作不同調

台積電成獲利提款機？五大金控首季狂砍 轉抱這兩檔股

「股價不到30元」也有超值股東會紀念品！5月還有這23檔

相關新聞

0050三年累積報酬竟輸給00713！ 專家一查：原來「關鍵」出在這一年

自從元大台灣高息低波（00713）去年底由年配息改成季配息後，股東數像是吞了「轉骨」配方直線攀升，加上近三季年化7％的殖利率，這才讓我開始深入認識這檔ETF。

高息科技ETF 靚

2022年上市櫃股息總額逾2兆元創史上次高，將是接下來台股除權息旺季的市場交投熱點。法人分析，由於電子科技業近年獲利傲視...

ETF股債雙搭 息利雙收

ETF市場人氣王國泰永續高股息（00878）公告第2季配息，讓投資人大力讚聲。台灣ETF市場熱潮從2022年延續到今年，...

00878 本季配息0.27元

ETF市場人氣王國泰永續高股息（00878）第2季每受益權單位實際配發金額，維持與第一階段相同不變，每單位配發0.27元...

5月ETF除息秀將登場 這檔殖利率逾5%

5月將有多檔ETF除息，包括有百萬受益人、具「國民ETF」封號的國泰永續高股息（00878），將在5月17日除息，以今（...

半導體景氣快回溫了？國內首檔半導體高息ETF本月開募

半導體景氣快要回溫了？看好台灣半導體產業趨勢持續向上，獲利表現更長期在科技業中位居第一，是台灣經濟與投資上的護國群山，群...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦