0050三年累積報酬竟輸給00713！ 專家一查：原來「關鍵」出在這一年

自從元大台灣高息低波（00713）去年底由年配息改成季配息後，股東數像是吞了「轉骨」配方直線攀升，加上近三季年化7％的殖利率，這才讓我開始深入認識這檔ETF。

如果只看字面上的「高股息低波動」，會以為成分股50檔都是中鋼、台塑這種股息很高，一整年沒有什麼波動的股票。事實上，這檔ETF標榜的「低波動」指的不是每一檔股票都沒有波動，而是整個投資組合在最小化波動的前提下，同時又能兼顧成長性。

這也是為什麼成份股當中會出現像瑞儀、宏碁、廣達、聯電這種和低波動感覺血緣很不相近的股票。

然而這樣的選股規則，在過去幾年的時間裡獲得很大的成功，我看了下3年累積的報酬(65％)居然比0050還要高(51％)。我很納悶，低波動的ETF怎麼比持有台積電的0050還會漲？

稍微比對一下總算明白了，如果從109年疫情爆發後的低點起算至去年初的高點，0050最高漲了130％，同期間00713上漲110％，這段期間00713是輸給0050的；但是去年延續一整年的空頭，0050最深跌34％，同期間00713僅有下跌18％。

由於跌的比較少，所以整段期間反而交出比0050更高的報酬，徹底體現了「少賠就是賺」的精神。

最近台股三劍客-台積電、鴻海、聯發科，不是營收下滑、就是獲利衰退，先前按讚的外資也都跑光光，這種情況就連賣菜阿姨都知道台股目前不是多頭，要進場先等等。

不過就算花時間等，真要等到台股往下破底，好像也不至於這麼悲觀。面對這種不確定，這個時期標榜低波動的00713，客觀來說反而會是非常安全的選擇。

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