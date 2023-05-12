定期定額00878現需要停扣嗎？ 他：誰也沒想到三年不到成最紅的ETF
YouTube頻道《知美JiMMY》分享，定期定額國泰永續高股息（00878）就是為了省去看盤的時間，利用其特色買在長期均價，若擔心無法預測的事情，就暫時停扣，不就破壞了當初自己長期存股的目標？
以下為影音內容：
00878現在價格還可不可以持續買進
00878價格不斷往上，定期定額需不需要暫時停扣，等00878價格回到16元再重新開始扣。
畢竟00878短期價格從2022年10月25日的15.44元，到2023年5月2日的17.68元，已經上升14.5％。
如果是希望透過定期定額養成存股習慣，利用定期定額買在長期平均價格的特色，擔心現在價格是否越來越高、暫時停扣，不就完完全全和當時自己設定的目標衝突。
市場無法預測，如何得知接下來會上漲還是下跌？
堅持紀律、養成習慣、閒錢投資，每月月底領到薪水第一件事，不管價格買進00878，價格發生大跌，再利用閒錢額外加碼，不想要因為過度猜測，破壞自己辛苦建立的存股習慣。
5月報稅季，善用00878現金股利幫自己退稅、減稅
申報年度綜合所得稅
現金股利（股利及盈餘合計金額）＊8.5％
股利及盈餘可抵減稅額（上限8萬元）
舉例說明（假設年度所得稅率課稅距=5％）：
假設年度股利及盈餘合計金額是1萬元，股利及盈餘可抵減稅額=1萬元8.5％=850元，應繳納稅額=1萬元*5％=500元，應退還稅額=850-500=350元。
景氣持續低迷 第五顆藍燈亮起
2023年3月：景氣對策信號及分數11分（連續五顆藍燈），顯示經濟市場依舊處於低迷狀態。
投資人其實不用過度悲觀、但也不用過度樂觀，堅持紀律、養成健康的存股習慣。
過去總是過度悲觀看待市場，導致跌破100元的元大台灣50（0050）不敢進場買入，因為覺得價格還會出現更低；23元的元大高股息（0056）、15元的00878也遲不敢進場買入。
與其不切實際的相信會一路跌下去、一路漲上去，不如閒錢投資、專注本業、用心生活。
00878受益人數突破百萬人
00878上市初期因為股利稀釋僅配發0.05元被罵到臭頭，上市不到三年，卻搖身一變成為台股ETF人氣王，事事難以預測，不能掌握的事情不需要過度猜測。
排除價格因素養成自己的存股習慣，透過定期定額買在長期平均價的特點，省去盯盤時間專注本業認真生活，因為沒有任何根據的預測，破壞自己選擇定期定額的目的，真的是利大於弊嗎？
◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言