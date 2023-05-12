定期定額00878現需要停扣嗎？ 他：誰也沒想到三年不到成最紅的ETF

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，定期定額國泰永續高股息（00878）就是為了省去看盤的時間，利用其特色買在長期均價，若擔心無法預測的事情，就暫時停扣，不就破壞了當初自己長期存股的目標？

以下為影音內容：

00878現在價格還可不可以持續買進

00878價格不斷往上，定期定額需不需要暫時停扣，等00878價格回到16元再重新開始扣。

畢竟00878短期價格從2022年10月25日的15.44元，到2023年5月2日的17.68元，已經上升14.5％。

如果是希望透過定期定額養成存股習慣，利用定期定額買在長期平均價格的特色，擔心現在價格是否越來越高、暫時停扣，不就完完全全和當時自己設定的目標衝突。

市場無法預測，如何得知接下來會上漲還是下跌？

堅持紀律、養成習慣、閒錢投資，每月月底領到薪水第一件事，不管價格買進00878，價格發生大跌，再利用閒錢額外加碼，不想要因為過度猜測，破壞自己辛苦建立的存股習慣。

5月報稅季，善用00878現金股利幫自己退稅、減稅

申報年度綜合所得稅

現金股利（股利及盈餘合計金額）＊8.5％

股利及盈餘可抵減稅額（上限8萬元）

舉例說明（假設年度所得稅率課稅距=5％）：

假設年度股利及盈餘合計金額是1萬元，股利及盈餘可抵減稅額=1萬元8.5％=850元，應繳納稅額=1萬元*5％=500元，應退還稅額=850-500=350元。

景氣持續低迷 第五顆藍燈亮起

2023年3月：景氣對策信號及分數11分（連續五顆藍燈），顯示經濟市場依舊處於低迷狀態。

投資人其實不用過度悲觀、但也不用過度樂觀，堅持紀律、養成健康的存股習慣。

過去總是過度悲觀看待市場，導致跌破100元的元大台灣50（0050）不敢進場買入，因為覺得價格還會出現更低；23元的元大高股息（0056）、15元的00878也遲不敢進場買入。

與其不切實際的相信會一路跌下去、一路漲上去，不如閒錢投資、專注本業、用心生活。

00878受益人數突破百萬人

00878上市初期因為股利稀釋僅配發0.05元被罵到臭頭，上市不到三年，卻搖身一變成為台股ETF人氣王，事事難以預測，不能掌握的事情不需要過度猜測。

排除價格因素養成自己的存股習慣，透過定期定額買在長期平均價的特點，省去盯盤時間專注本業認真生活，因為沒有任何根據的預測，破壞自己選擇定期定額的目的，真的是利大於弊嗎？

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