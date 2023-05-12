00878與00900皆同天除息！ 他分享「三個方法」：判斷是否該參加配息

國泰永續高股息（00878）和富邦特選高股息30（00900）都要在5/17進行除息，最後買進日都是在5/16。

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享了，00878這次配息0.27元，和上一季一樣，收盤價格（5/5）為17.68，現金殖利率為1.53％，00900這次配息0.017，價格為11.3，現金殖利率為0.15％；他分享3個方法用來判斷能不能參加一檔ETF的除息，接著會把這些方法套用在00878和00900身上，來塞選看看，這兩檔ETF，投資人可以參加這次的除息嗎？

以下為影音內容：

第一個方法：價差大於股息很多嗎？

投資人通常都是靠「資本利得」賺得比股息還要多，股息再怎麼高一年頂多5-6％，之前大跌如果有買股票的人，資本利得率要超過10％都不會是難事。

再來，想賺一樣的人，資本利得跟股息，誰賺比較快，答案也會是：資本利得。

就舉00878這次配0.27元為例，幾天的漲幅其實就可賺到0.27元了，可是要靠股息賺到0.27元的話，投資人必須要等三個月（季配息）。

資本利得相較於股息，賺得多也賺得快，但也容易得而復失；所以第一個判斷方法就是，所賺到的資本利得率如果高出殖利率非常多，那就不要參加除息了，賺到的資本利得先放進口袋再說，但不幸套住的話，那就只能抱著參加除息，沒得選。

第二個方法：殖利率是否過高

股票殖利率是否高的誇張？如果殖利率很低，相對來說填息的速度就會比較快；殖利率高的就要花很多時間來填息。

直接看例子，00900在去年的8/16配息1.2元，殖利率高達9.6％，這對ETF來說是很誇張的數字，將近一根漲停板的幅度，到現今過了9個多月的時間，還沒有完成填息。

這樣的高殖利率有用嗎？所以殖利率高的太誇張的，就不要參加除息，因為通常貼息的機會更高，真的想要買進入的話，等到貼息情況出現了，再進場也不遲，沒有必要搶在除息前買進。

第三個方法：注意ETF的折溢價

ETF有市價和淨值的區別： 折價代表ETF「市價」小於「淨值」

此時ETF低於他該有的價值 溢價代表ETF的「市價」大於「淨值」

此時ETF高於他該有的價值

市價就是投資人買賣的成交價，淨值可想成這檔ETF該有的價值。

當市價高於淨值：代表市場上很多人追捧，意味著這檔ETF過熱了，超出它該有的價值。

當市價低於淨值：代表這檔ETF的追價意願不高，也意味著低於該有的價值。

任何一檔ETF不論此時此刻市場多熱愛或是多邊緣它，股價終究會回歸到淨值，所以真的想購買一檔ETF，建議等到市場價低於淨值，在做進場的動作。

結論

00878論股價波動和配息都比較穩定，會那麼熱門不是沒有原因的；00900在大多頭的部分會很飆，空頭或是整理盤就會變得相對弱勢。

所以沒有誰好誰壞的問題，就看投資人覺得自己適合哪一檔ETF，有些人喜歡安安穩穩的過生活，每季有穩定的現金流就好，這類型的人就會去買00878。

但有些人，覺得行情要來了，大多頭的時代即將來臨，既想要領股息也想要賺價差，這類型的人就會選擇買00900。

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