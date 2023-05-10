00928前十大成分股都曾「讓人賠錢過」！ 專家反而卻說這檔ETF可以買？

最近中信上櫃ESG30（00928）正在募集期間，有朋友看了我在上週的影片後和我說：

「阿樂，我本來對這檔ETF滿有興趣的，但是看到它的前10大成分股…..都是讓我賠過錢的股票。尤其是穩套，阿不對，是穩懋，還有光洋科，現在我沒信心了，真的能買嗎？」

這麼說吧，我相信不只是這位朋友，很多人都曾在這些股票中有過「只想優雅轉身、不料華麗撞牆」的經驗。

畢竟這些股票都是上櫃公司，天生就具備高度成長性、股價也非常活躍，這些特質遇上尋找極致報酬的股民，本來就是一拍即合。

但是為什麼總是留下不好的經驗？原因很簡單，因為投資個股「時機點」很重要！

例如：台積電是好公司，但是買在300塊跟600塊結果是完全不同的。買在300塊沒話說，漲到600跌回到450，漲多拉回，沒事兒；反過來要是買在600塊，跌到450就開始失眠了，好一點的扛住虧損凹到反彈，慘一點的忍痛停損後望著股價漲回成本價。

而不少股民操作上櫃股票，往往是後面這套劇本，股價翻了2、3倍才知道它是明日之星，結果長時間下來，戶頭失血的原因都不是買到地雷股，而是被這些「明日之星」給折騰了。

所以如果怕買貴、怕回檔太深扛不住、怕賣掉後繼續往上漲，這樣子買進持有一籃子「明日之星」的做法反倒是好的，這也是我認為這檔ETF可以買的原因。

尤其追蹤上櫃指數的ETF，如果包含這檔00928目前台灣只有2檔，其餘大多是持有上市股票，或是上市混上櫃，可以說多半都壟罩在台積電的影響下。

所以這檔追蹤上櫃指數的ETF有清晰的定位，除了可以用來判斷目前台灣中小型股的風向，也非常適合作為投資其它市值型ETF的補充。

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