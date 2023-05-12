00878受益人數破百萬…ETF比較好還是高股息基金？ 兩者大比較

前言

高股息主題是台灣人十分喜歡投資的類型，而說到高股息，那便不能不提到 00878 這檔 ETF 人氣王，國泰永續高股息 ETF 的受益人已經 7 位數，可以說十分地驚人！但是你知道其實除了 ETF 以外，你也可以在基金中找到以高股息做為題材的標的嗎？股感在這邊想要透過比較國泰台灣高股息基金以及國泰永續高股息 ETF，來探討究竟是高股息 ETF 比較適合你投資？還是高股息基金呢！

基金和 ETF 小檔案

在比較兩者的差異之前，股感不免俗地還是要帶大家來看看這兩者的介紹，趕快繼續看下去吧！

國泰永續高股息 ETF 小檔案

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國泰台灣高股息基金小檔案

配息比較

既然是高股息商品的比較，那最一開始我們勢必要先來看看兩者的配息情況囉！

從上面的表格我們可以發現，如果只考慮年化殖利率的話，00878 的年化殖利率勝出國泰台灣高股息基金許多。如果再加上填息做考量的話，雖然 00878 的平均填息天數較長，但是這是受到有 1 次較長的填息天數影響；而國泰台灣高股息基金共有 3 次未填息的紀錄，意味著如果在除息前單筆買進的話，這些投資人時至今日仍尚未解套。

績效比較

接下來到了最令人期待的績效部分，股感在這邊將會藉由比較單筆購入以及定期定額投資的方式，來綜合比較 00878ETF 以及國泰台灣高股息基金的績效，趕快繼續看下去吧！

單筆購入績效比較

從下圖我們可以很明顯的發現，00878ETF 和國泰台灣高股息基金的績效在剛成立的前幾個月可以說是亦步亦趨的，但是自 2020/10 開始，國泰台灣高股息基金的績效慢慢開始超越了 00878ETF，並且有逐漸擴大的趨勢，直到現在（2023/04），兩者的績效差異已經來到了將近 50%，那這是為什麼呢？如果我們攤開這兩者的持股變化，或許可以一窺一二。

圖片來源：MoneyDJ

從下表我們可以發現，國泰台灣高股息基金在投資標的的選擇上十分靈活，在前五大持股中幾乎都能夠選到時下熱門的議題，而 00878ETF 則受限是採完整複製指數的投資方式，因此投資標的的變動可以說受到很大的限制（每年 5 月以及 11 月才會進行成分股定期審核，其他時候的變動都是受到股價漲跌影響），光是看到被稱作大牛股的仁寶持續榜上有名，大概就能體會成分股的變動是多麼不靈活了。

在這張表上沒有列出來的 2021 年 Q2，國泰台灣高股息基金甚至持有將近 10% 的航運股，也就是航海王題材最熱門的時候，而當時候 00878ETF 還是以投資電子工業以及金融業為主，就是因此，我們才會看到在 2021 年 Q1 兩者績效大幅拉開的現象。

當然這不能怪 00878ETF，畢竟 ETF 是屬於被動投資的金融商品，但是我們也可以在這兩者的比較中看到主動型基金的特色，也就是基金經理人的選股能力。

定期定額績效比較

看完單筆購入的績效比較以後，這邊當然也要來比較一下定期定額的績效孰優孰劣，從下面兩張圖我們可以看到，國泰台灣高股息基金再一次地打敗了 00878ETF，無論是累積資產的速度抑或是報酬率，國泰台灣高股息基金都是顯著優異於 00878ETF 的，這邊值得一提的是，由於基金的費用率範圍比較大，因此報酬率會出現 3% 的差異，但是即便你定期定額投入的平台收取你最高的 3% 申購手續費，你的績效仍會高於 1 元手續費定期定額投資 00878ETF。

這邊的計算都是包含費用的，所以沒有投資基金費用很高，會吃掉報酬的問題，因為就算報酬被吃掉 3%，還是勝過 00875ETF 的績效，看到這裡，你還會繼續投資 00878 嗎?

成分股比較

看完兩者的績效差異比較以後，我們接下來要來比較一下成分股的差異，透過檢視成分股，我們可以知道是否過度曝險於某個產業或是公司，而無法有效地分散非系統風險，趕快繼續看下去吧！

產業比較

從下表我們可以看到，這兩者都是集中在投資電子業，總計分別為 54.96% 以及 58.18%，因此在分散風險上可以說是不相上下。值得注意的兩點是，00878ETF 持有的金融保險類股將近 30%，這也讓 00878ETF 的平均年化報酬率勝出國泰台灣高股息基金許多；另外則是國泰台灣高股息基金有 5% 左右的基金投資於生技醫療，這也讓該檔基金具有較高的攻擊性。

持股比較

兩者在持股方面，雖然標的大相逕庭，但是前十大持股仍主要集中在半導體業以及電腦及週邊設備業，蠻有趣的一點是，雖然 00878ETF 持有將近 30% 的金融保險類股，但是在前十大持股中並沒有任何一檔相關企業。

篩選邏輯比較

看完持股以後，我們可以發現兩者雖然在持股細項上有差異，但是所投資的產業並沒有太大的區別，究竟是什麼樣的選股邏輯差異帶來這樣的結果的呢？接下來我們就來比較兩者的篩選邏輯差異吧！

00878ETF 追蹤的是 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數（MSCI Taiwan Select ESG Sustainability High Yield Top 30 Index (USD)），這個指數會從 MSCI 台灣指數中根據 ESG 評級 BB 以上、市值大於 7 億美元，近四季 EPS>0 而且殖利率前 30 大等條件來篩選。而國泰台灣高股息基金的公開說明書我們則可以發現，國泰台灣高股息基金是先以高股息來篩選出投資標的，並且選擇台股中經營穩健且波動率低的優質標的（市值較高、流動性佳、財務體質穩健 與企業獲利佳等條件之標的），也會透過期權的避險（SC、BP）來降低淨值波動，減少損失。

從以上的說明我們可以大致上看出，00878ETF 相較國泰台灣高股息基金而言有更明確的篩選邏輯，根據 MSCI 的規則，我們可以很清楚地找出符合標準的標的，而國泰台灣高股息基金的投資原則則充滿了模糊空間，換句話說就是很仰賴基金經理人的主觀判斷。

所謂「高股息」股票係指過去 3 年均發放現金股利之上市或上櫃股票，且該 3 年股利發放總金額由 高至低排序屬前二分之一者。經理公司應於每年 10 月 31 日前，檢視本基金所持有之「高股息」股 票是否符合前款所定比例，若不符合須於一個月內採取適當措施，以符合前述之比例限制。

波動比較

除了上述提到的績效、持股以外，波動也是許多投資人在選擇投資標的的時候十分注重的一點，及便一檔基金有很高的報酬，但這或許是承擔高風險下的成果，因此波動率也是我們必須注意的一點喔！

從下面的表格我們可以發現，國泰台灣高股息基金的年化報酬率遠超過 00878ETF，雖然其年化標準差以及最大回徹率較高，但是 00878ETF 的風險報酬比低於國泰台灣高股息基金許多，也就是說成單一單位風險獲得的報酬低於國泰台灣高股息基金。

費用率比較

終於來到最後一項，費用率的比較，從下表我們可以看到，國泰台灣高股息基金的各種費用皆較 00878ETF 高出許多，但是這是以最高的費率來計算，事實上現在許多平台都有推出定期定額免手續費的活動，只要你不是要頻繁進出賺取短線價差，那麼交易成本就都不會太高喔！而內扣費用的話，由於我們大多數都是看基金的淨值，因此事實上這些費用已經都從淨值中扣除了，從前文中我們也可以看到，即便國泰台灣高股息基金的費用較高，扣除費用後的績效還是高出 00878ETF 許多的喔！

結論

看到這裡，你對於國泰台灣高股息基金以及 00878ETF 兩者之間的比較應該有非常深刻的認識了吧！相比 00878ETF 鋪天蓋地的宣傳來說，國泰台灣高股息基金可以說是低調許多，但是當你看完這篇文章之後，應該對於孰優孰劣這個問題的答案，應該已經有一個很清晰的答案了吧！

《股感知識庫》授權轉載，原文：00878 跟國泰台灣高股息基金怎麼選？買高股息基金好還是高股息 ETF 好？高股息商品比較！