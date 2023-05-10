投資00878「存股過程中賺價差」！ 她：不止領息還趁回檔接手更低股價

小孩子才做選擇 存股與價差我都要

這件事發生在我剛開始投資時候，因為跟家人的投資風格不同，常常有想法討論，每次回家都是一場價差族vs.存股族有趣的辯論。

先發個聲明： 我愛我家人，家人也愛我；大家經歷不同，投資觀念自然不同，沒有對錯。

事後講起來簡單，那時候可是經歷過心理掙扎，要不要獲利了結？還是繼續加碼？

我沒買到最低點，也沒賣到最高點，但我有賺到錢，看到帳面上的獲利就感覺有滿滿成就感。

我清楚知道我的買入理由是「存股、長期持有」，所以當他人一直叫我賣，我反而抱得緊，中途還買進了幾張，張數到了八張，結果隨之而來，短時間內大漲。

最後，我也認同那波漲勢來得兇猛，恐怕後來會回檔，因此一次全數出清。

賣在19.15，獲利1.4萬，並在後來一路下跌的過程中，用獲利與存錢繼續買進，現在張數已經超過30張。

這件事讓我學到：存股，不是只存不賣。

◎本文內容已獲 報告老師！x理財教職x死薪水投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。