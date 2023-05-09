投資00878必搭配00713？ 她解析「爆紅4關鍵」：有3年績效贏過大盤型ETF

元大台灣高息低波（00713）從年配改成季配息又加上收益平準金機制之後，受益人數不斷上升，若說人氣王是國泰永續高股息（00878）那飛快成長竄起的00713則是緊追在後。

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，00713爆紅的「4個關鍵」，也解釋為何許多人覺得投資00878必搭配00713？原因就在於兩者季配息月份沒有重複到，同時投資兩檔一年即可領股利8次，且00713成分當中沒有太多金融股，能達到分散風險的效用。

以下為影音內容：

高股息ETF，乃至台股ETF第一把交椅，相信現在多數人腦海中浮現的會是國泰永續高股息（00878），上市以來光芒太耀眼，受益人數破百萬，妥妥的人氣王，這時代的國民ETF規模也跟吹氣球一樣急速膨脹。

不過如果把目光往「成長幅度」看，有一顆星星正快速升起，強大潛力讓人無法忽視，且該檔ETF「不算太年輕」，這些年已經交出高殖利率、高報酬率的實際成績單。

最近網路上甚至有些名人和網友主張，投資00878該搭配它一起買，分散風險還能一年領8次股利，這檔就是元大台灣高息低波（00713）。

00713

2017年就上市，一路維持的「低人氣」，2021年終於靠著7.58％超高殖利率初嘗走紅滋味，最大改變出現在2022年7月，元大投信決定跟上時代浪潮，宣布00713從「年配息」改為「季配息」，搶佔當時還沒有人的3、6、9、12月（指高股息ETF），同時導入「收益平準金」機制。

結果就是超離譜的成長幅度了，無數小資族搶著上車，大紅大紫。

元大台灣高股息低波動ETF基金 成立時間：2017.9.19 上市時間：2017.9.27 發行價格：30元 追蹤指數：特選高息低波指數（臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數）

每年6、12月進行成分股審核與調整，一年配息4次，是在3、6、9、12月。

指數目標是希望能兼顧現金股利、價格成長和低波動，直白說就是「全都要」，選股規格也很繁複，想弄懂建議閱讀公開說明書。

另外00713經理費是階梯制（2020、2021、2022內扣：1.01％、1.11％、0.62％），伴隨這2年成長終於便宜一些了，不過總費用率能不能穩定壓下來，還是值得投資人關注。

00713爆紅4關鍵

1.季配息+收益平準金

自從00878開啟大季配息時代，1年發4次股利加上平準金快變成新ETF的標準配備，00713既打不過00878，那就加入行列。

可以發現新制度加入後，真正起飛主要是在配發股利那陣子，9、12、3月都有大量投資人加入，可以說改制「季配+平準金」之後，讓00713在11檔高股息ETF（國內股票型）中成功站穩老四，今年甚至很有機會挑戰第三名的富邦特選高股息30（00900）。

2.高殖利率

00713目前經歷完整5個年度，配息金額在2021年大幅增加，那是他的第一個成名瞬間。

其實一眼看過去，每年殖利率數字都還蠻漂亮的，歷史平均約有個6％左右，在高股息ETF也算是突出的成績，而今年3月配息開獎是0.68元，官方公告年化配息率6.96％。

3.高報酬率

有人形容00713是最強高股息ETF，不僅配息優異，在報酬率上除了贏過一大票同類競爭者，甚至能挑戰台股ETF績優生元大台灣50（0050）。

儘管高股息ETF深受台灣人喜愛，不過把投資時間拉長來看，績效想戰勝大盤或類大盤ETF那是相當不容易。

而00713這檔異類，給了不少高股息愛好者希望，在近1、3、5年的報酬率表現上，00713都取得了領先的成績。

不過成立以來的年化報酬率僅供參考，00878、00713應該還會有不小變化，而0050數字背後代表是近20年光陰。

提醒，00713雖然上市5年半，不過跟0056和0050相比，那還只是個小小學弟，肯定需要更多時間去經歷股市的漲落，持續累積成就，證明自己的選股才華。

4.低波動

以3項評估基金常見的風險指標，夏普值、Beta值和標準差檢視，00713最近5年的表現，應該算的尚符合它所追求的理想，在保持低波動招牌特色的同時，還能擁有不錯的報酬成績。

與00878是必要的搭配嗎？

一派網友的觀點認為，00713績效優異，持股產業相對分散，加上目前金融股成分較少，和00878類型不太一樣，同時持有能互補更能分散風險；加上配息時間錯開，一年能領8次股利。

多持有一檔，能增加分散風險效果沒錯，不過投資ETF比起看當下的成分、產業，還是要回到最根本的指數選股邏輯，至於報酬表現上，是選其中一檔，或2個全都要，哪個長期績效更好呢？沒有人事先知，只能把過去表現呈現出來，且持續追蹤觀察。

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