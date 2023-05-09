台灣50正2長期持有竟超過0050好幾倍！專家：漲或跌都贏…唯「這點」要小心

元大台灣50正2（00631L）最近討論非常高，甚至有朋友表示想要用它來取代元大台灣50（0050）長期投資，想要問問我的看法。

這檔ETF本質是一檔「槓桿型ETF」，透過持有期貨的方式，把槓桿控制在0050的「2倍」，白話來說，0050當天漲1％，這檔正2ETF應該要漲2％，反過來說，0050當天跌1％，它就會跌2％。

另外這檔ETF有個最關鍵的機制，就是為了把槓桿控制在「每天漲跌幅的2倍」，它必須「每天調整部位」，這項機制會導致這檔ETF出現3個特質：

1.多頭時期波段漲幅大於0050的2倍

這裡我們用數字帶入，例如0050每天漲1%，連續漲5天就是漲了5.1%；正2每天漲2%，5天累積漲10.4%。結果一個波段下來正2漲得比0050的2倍還要多。

2.空頭時期波段跌幅小於0050的2倍

同樣用數字帶入，0050每天跌1%，5天累積下跌4.9%；正2每天跌2%，5天累積下跌9.6%，正2反而跌的比0050的2倍少。

3.盤整時期績效落後

例如大盤今天漲1％明天跌1％，累積績效是-0.01％；正2今天漲2％明天跌2％，累積績效是-0.04％，這個情況下是正2虧得比0050的2倍還要多。

所以統整以上3個特點，不難發現無論是順勢大漲或大跌的行情，正2都是勝過0050的，唯獨有盤整時期績效會落後給0050。綜合這些特質如果套上過去10年台股一路上漲的行情，就不難理解為什麼這檔ETF掛牌時間不到10年，股價可以從20塊一度漲到150塊，績效狠甩0050好幾條街。

回到網友的問題，到底它適不適合用來取代0050長期持有？

我的看法是，如果看好0050長期向上，也能承受正2的波動，那正2的確有機會成為增加投資效率的標的。

我統整了正2自103年上市以來7次主要的修正，最少下跌27.5%，最多下跌53.4%，7次平均跌幅落在37.5%。雖然說這個下跌幅度比起0050的2倍來得少，但終究還是個高得嚇人的數字。想想00878去年不過跌個15％就有人高喊「慘賠」，這要是紮紮實實地吃下正2的波段跌幅，恐怕連哀號的力氣都沒了。

所以我個人認為，這檔ETF的由於是槓桿屬性具備高波動，並不適合定期定額。不過倒是可以在特定時間點利用它的波動性來創造額外報酬，例如大跌時期「彎腰撿黃金」，少量買入作為投資追蹤大盤ETF的補充。

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