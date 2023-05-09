00882一度跌至9塊多...！她曝「6買進理由和5缺點」：從沒賣出過且持續買進

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聯合新聞網／ 報告老師
台股。(美聯社)
台股。(美聯社)

Ｎ位粉絲問過中信中國高股息（00882）的問題：「報告老師！你為什麼會投資這檔ETF？」、「現在這支適合入手嗎？」、「好像很少人討論這張，為什麼老師要買？」

跟大家說老師的買這支股票的背景，是00882剛上市沒幾個月時，也就是15元左右時，我買了兩張，沒想到疫情開始，大陸嚴格清零政策經濟受到很大的影響，這支股票也隨著恆生指數直直落，看著00882一路跌到9.84，最近再回來12元，我都完全沒有賣，反而是持續買進

老師抱持著存股微笑曲線，就一路買下來，再買上去，目前張數已突破30張。

來分享我選擇00882的理由

有以下幾點：

1、半年配1、7月，前兩年配息，通常7月比較多：

2021年1.04元

2022年1.15元

2、價格相對好入手：以13元計算，現金殖利率有7-8％

3、成分股大多是中國產業龍頭（商業銀行、房地產、煤炭…等）

且排除博弈、菸酒，擁有很好的護城河，被投資人稱是「中國版0056」。

4、配息一半海外所得，海外所得超過670萬才要課稅，大戶有節稅相對優勢

5、大陸疫情封控最壞情況已過，中國作為世界第二大經濟體，老師看好中國未來長期經濟發展

6、配息時間恰好寒暑假，適合我的作息；詳情可看之前貼文

缺點

1、內扣費用相對高

2、中國企業容易受到政治因素影響

大陸二十大在2022年10月16-22日召開，習主席宣稱：「堅持動態清零不動搖」當時氛圍恐慌到極點，00882就一路跌到最低價9.84元。

3、發行價15元，直今仍未填息

4、追蹤的恆生指數績效有落差情形

5、上市時間不算長，參考較少

但報告老師老神在在，為什麼？因為我是閒錢投資，我的每月薪水還是會進來。

同時老師持有且留意這支也有兩年了，當時跌破10元的最壞狀況都沒賣，沒道理現在恐慌出場，很可惜當時去做價差，沒買到9.84元這麼低的價格，事後看的確有些可惜，但要不是中國政策解封，老師加碼的力道也會緩緩

這支到底有沒有利呢？就讓時間來解答吧！

◎本文內容已獲 報告老師！x理財教職x死薪水投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00882中信中國高股息 ETF 恆生指數 疫情 成分股

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