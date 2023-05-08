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00878規模兩年內狂飆…配息維持穩定！ 她：有收益平準金「非壞事」

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

00878今年第二季配息0.27元，單季大概有1.5%左右的殖利率左右，如果計算最近4季的話，一共發了1.09元，殖利率還是有超過6%，真是不錯。

00878規模這一兩年上升的超級快，配息還維持的非常穩定，不過ETF是領取股票的股息再分配給投資人，要是規模增加的這麼快，為什麼00878的股息不會被稀釋？

這是因為00878有「收益平準金」的機制，可以盡量避免股息被稀釋，舉例來說，第一批買進ETF的投資人，原本是配10元的股息，後來又有投資人陸續再買進這檔ETF，不過ETF領到的股息就是10元這麼多，再拿這些分給新投資人的話，就等於被稀釋掉了，對第一批買進的人會不公平。

而收益平準金這個機制是指，投資人在買進ETF時，錢不是全部都放在ETF裡面，而是會分出一部分的錢放在「收益平準金」。

等到配息的時候，再從收益平準金裡拿一部分來配息給自己，所以00878的0.27元，可能就有部分的錢是收益平準金拿出來配給自己的，有些人這邊會認為，那是等於拿自己的錢配給自己而已，這樣真的好嗎？

其實這個機制是為了不讓股息被快速擴張的人數給稀釋掉，領到的股息中雖然有一部分錢是自己配出來的，但不管有沒有收益平準金，自己持有的總價值都是一樣的，最終都是會領到自己投資它所累積下來的資產，包括股息和變賣後的價值+資本利得，不過卻能用這樣的方式避免股息被稀釋進而維持發放的穩定，所以我覺得並不是壞事喔！

最重要還是得回歸到ETF是否賺錢，而ETF有沒有賺錢的本事，就得回歸到它的選股邏輯和機制，畢竟成分股有賺錢、配息夠多，ETF也才有本可以發出來，這也是為什麼我在選擇ETF時，除了著重必須是大範圍指數的ETF以外，也還要去看成立是否夠久，就是讓時間去驗證它的這些邏輯和機制是否不會被市場的變化給影響。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 收益平準金 季配息 殖利率

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