回溯10年…存股根基（2546）績效大贏0050！ 他：既獲利又低風險是有機會的

【撰文・承熙】

我第一大持股根基 ( 2546 ) 5/2 上漲 1 元或 1.41%，收盤 72 元處於歷史高點附近，過去半年累積漲幅約 60%，讓我想起「紙上富貴」這件事。

投資有所謂「紙上富貴」的說法，意思是說只要沒賣出，帳面上的獲利是不確定的、是有可能南柯一夢歸零膏的！

舉例，投資某支股票兩三年帳面獲利 50%，假使賣出這 50% 便實現了，拿到白花花的新台幣了；相反的，如果沒賣出而股價反轉下跌，獲利可能從 50% 變成 40%、20%、10%、0% 甚至是負的，那麼這兩三年只賺到股利，甚至倒賠，畢竟股票每天都有報價，這是有可能的。

這個說法我同意一半。換句話說，有一半不同意。

本文正是要聊聊被動投資與主動投資的取捨問題，並且以 0050、0056 和根基為例，對照回溯存股 10 年的結果，同時分享我對紙上富貴的看法。

主動投資與被動投資的取捨

我同意的是，帳面獲利的確有可能短短幾天歸零膏，例如投資的公司經營績效衰退、主力撤出或其他原因造成股價下跌，這通常指單一公司的股票。因此，有些投資人主張被動投資，好比買進 0050 或 0056 等指數型股票，也就是被動投資，藉此分散剛剛說的風險。

買進 0050 或 0056 的指數型股票很有「市場」，因為大部份投資人沒時間或能力研究公司基本面，那就由指數公司代勞選股，期望透過汰弱留強與長期投資取得合理報酬。截至四月底 0050 總股東人數為 66.5 萬、0056 則是 90.9 萬，真的很有市場，至於根基則是約 2.7 萬很少，因為它是冷門股。

回溯存股 10 年的結果

被動投資的績效：0050 VS 0056

本文採用 MoneyCome 網站的複利試算工具，假設 2014~2023 這 10 年每年都買進 10 萬共 100 萬、並且每年股利都再投入，結果如下表：

0050：期末終值 168.1 萬、投報率 68.1%、年化 5.3% 0056：期末終值 141.7 萬、投報率 41.7%、年化 3.5%

雖然無論是 0050 的年化 5.3% 或 0056 的 3.5%，都比把錢放銀行好，但因為要規避前面說的風險，獲利也因此稀釋了。

主動投資的績效：0050、0056 VS 根基

接下來回溯主動投資的複利結果，此處拿根基 ( 2546 ) 與 0050 和 0056 相比，在一樣的假設之下，結果如下表：

0050：期末終值 168.1 萬、投報率 68.1%、年化 5.3% 0056：期末終值 141.7 萬、投報率 41.7%、年化 3.5% 2546：期末終值 481.8 萬、投報率 381.8%、年化 17%

獲利與風險的一體兩面性

同樣存股，根基投報率分別是 0050 與 0056 的「5.6 倍與 9.2 倍」！不過，主動投資的風險在於本文一開始說的「公司經營績效衰退 ...... 或其他原因造成股價下跌」，如果投資到有問題的公司股票，那麼投報率可能低於 0050 或 0056，甚至是負的，過去績效並無法保證未來獲利。

相反的，0050 與 0056 因為是一籃子股票，即便其中一兩家公司出問題，因為還有其他幾十家公司，所以平均之後風險比較低。

這是主動投資與被動投資在選擇上的典型難題：獲利與風險的一體兩面性，想追求高獲利就得承擔多一點風險，不想承擔太多風險就要接受普通的獲利，這也是是被動投資和主動投資各有擁護者的原因。

那麼，有沒有可能既享受高獲利、又能降低風險，讓最終投資結果更理想呢？

既要獲利又降低風險！可能嗎？

我認為有機會。

簡單地說，就是挑過去經營績效好、股利政策不錯的公司主動投資，然後每季追蹤財報確認最新經營狀況與展望，據以調整投資，這也是我對紙上富貴不同意的部分。

在我持有根基 2.6 年的過程中，「股利政策不錯」這點一開始就可以確認，因為當時回顧過去幾年的盈餘分配率都有 7 成以上，即使最近三年降為 5 成至 6 成也還在合理範圍；而「過去經營績效好」這部分，此處抓股東權益報酬率 ( ROE ) 單一指標觀察，當時已知 2015~2019 ROE 分別為 6.33%、9.51%、12.93%、16.68% 和 15.26%，是幾乎逐年增加的情形，投資以後變成 21.56%、22.51% 和 27.23% 就更優異了，這是我續抱的原因之一。

至於「每季追蹤財報」這件事，是最困難的環節，我的建議是挑比較熟悉或有興趣的產業類股公司，這樣閱讀分析財報比較有動力，如果真的不行，回歸被動投資就好，不必強求主動投資，因為主動投資的獲利如果不是建立在對公司基本面的掌握，那麼獲利很可能是運氣的成分，當運氣走了、當確定衰退了卻不知道處理，後面很可能把獲利回吐。

最後，在持有根基 2.6 年的過程，不乏跟我說賣掉才是真正獲利的朋友，尤其是股價持續上漲的最近半年期間。我也一度被影響差點賣掉，但我再次從財報確認數據，甚至挖股東會年報確認公司對經營狀況與展望的說法，然後抓出合理股價範圍，這樣就不會因為別人一句話而錯失上漲中的股票。

撰寫本文的 5/2 距離根基第一季財報公布也近了，我靜候財報公布等著看最新數據是否與自己的設想符合，再決定是否調整投資，在此之前就是續抱。

作者：承熙

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：紙上富貴？聊聊被動投資與主動投資的取捨｜回溯存股 10 年的結果，0050、0056 VS 根基