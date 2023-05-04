00929「月配息ETF」來了！ 專家：有空頭抗跌、反彈多漲特性

從年配息到半年配，再從半年配到季配，現在台股終於出現第一檔「月配息」的股票型ETF了，不過名稱並沒有「高股息」，全名叫「復華台灣科技優息ETF」，代號00929。

名稱有「科技」，又要「月配息」，不禁令我聯想到科技股普遍股息數字都不高，一年頂多2~3%，這樣月配息有什麼意思？

看了前幾大成分股總算明白了，大部分是電子產業中相對成熟、獲利穩定的族群，例如消費性電子相關的代工5哥、顯卡雙雄，不少也是其他高股息ETF會納入的類型。

但是就過去經驗，這類以電子為主的ETF最怕遇到波動過大、或是挑到景氣循環股，埋在最高點的情形。

好在從編制規則中，可以看出這檔ETF有針對這些痛點增加濾網來減少它發生的機率，像是降低波動性、剔除股息變動過高、以及透過本益比過濾出價值標的等條件。

常見的配置就不提了，這裡統整出幾個比較鮮明的特色：

1.月配息，1年配12次 2.成分股含上櫃公司，範圍在台股市值前200大且達50億以上 3.單一成分股權重上限10%，科技屬性採股息殖利率加權而非市值 4.每年僅調整1次成分股，平均1年換40%約16檔股票 5.費用採級距式，規模50億以上經理費0.35%,管理費0.03% 6.具收益平準金機制

至於指數的回測績效，就如同其它商品一樣，標榜擊敗大盤是基本的，另外也強調在相同的波動程度下，能獲取更超大盤的報酬，有著空頭抗跌、反彈多漲的特性，不過這畢竟是數據上的回測表現，通常參考為主，實際表現則有待掛牌後觀察。

總結以上，看的出來這檔ETF在編制規則上有盡力做出差異，除了「台股首檔月配息ETF」的頭銜外，也有針對高股息投資人的痛點作調整，費用上和當前主流高股息ETF也在同一個水平。可以說，這檔ETF會是復華投信近幾年最具競爭力的商品。

現在還沒掛牌，募集期間是5/24~5/26。