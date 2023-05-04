快訊

永康男墜樓命案...檢警相驗他腰部有槍傷 母哭：被從13樓丟下來

誠品松菸店接棒24小時書店 勝出關鍵與十大亮點曝光

00929「月配息ETF」來了！ 專家：有空頭抗跌、反彈多漲特性

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

從年配息到半年配，再從半年配到季配，現在台股終於出現第一檔「月配息」的股票型ETF了，不過名稱並沒有「高股息」，全名叫「復華台灣科技優息ETF」，代號00929。

名稱有「科技」，又要「月配息」，不禁令我聯想到科技股普遍股息數字都不高，一年頂多2~3%，這樣月配息有什麼意思

看了前幾大成分股總算明白了，大部分是電子產業中相對成熟、獲利穩定的族群，例如消費性電子相關的代工5哥、顯卡雙雄，不少也是其他高股息ETF會納入的類型

但是就過去經驗，這類以電子為主的ETF最怕遇到波動過大、或是挑到景氣循環股，埋在最高點的情形。

好在從編制規則中，可以看出這檔ETF有針對這些痛點增加濾網來減少它發生的機率，像是降低波動性、剔除股息變動過高、以及透過本益比過濾出價值標的等條件

常見的配置就不提了，這裡統整出幾個比較鮮明的特色：

1.月配息，1年配12次

2.成分股含上櫃公司，範圍在台股市值前200大且達50億以上

3.單一成分股權重上限10%，科技屬性採股息殖利率加權而非市值

4.每年僅調整1次成分股，平均1年換40%約16檔股票

5.費用採級距式，規模50億以上經理費0.35%,管理費0.03%

6.具收益平準金機制

至於指數的回測績效，就如同其它商品一樣，標榜擊敗大盤是基本的，另外也強調在相同的波動程度下，能獲取更超大盤的報酬，有著空頭抗跌、反彈多漲的特性，不過這畢竟是數據上的回測表現，通常參考為主，實際表現則有待掛牌後觀察。

總結以上，看的出來這檔ETF在編制規則上有盡力做出差異，除了「台股首檔月配息ETF」的頭銜外，也有針對高股息投資人的痛點作調整，費用上和當前主流高股息ETF也在同一個水平。可以說，這檔ETF會是復華投信近幾年最具競爭力的商品

現在還沒掛牌，募集期間是5/24~5/26。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

延伸閱讀

貨櫃股怎麼了？萬海跌落2年低點、長榮回測150元關卡

im.B不只是龐氏騙局…台大財金系也被騙百萬！二胎放款即便有不動產當擔保品也「必知的事情」

00878和00713…高股息為何就選這兩檔？專家「龍蝦論」：用兩面向來比較

00878股利會縮水像沒發生一樣…閉眼買下去了？ 專家：別想太多

相關新聞

00929「月配息ETF」來了！ 專家：有空頭抗跌、反彈多漲特性

從年配息到半年配，再從半年配到季配，現在台股終於出現第一檔「月配息」的股票型ETF了，不過名稱並沒有「高股息」，全名叫「復華台灣科技優息ETF」，代號00929。

00923跌破發行價…低碳不是趨勢嗎？ 專家：其實沒什麼好擔心

只要市況好轉，一定能再回到15元以上，這類市值型ETF回檔就是一個很好的加碼時機點。

Fed升息一碼 高股息、債券ETF雙管齊下

美國聯準會（Fed）於今（4）日公告最新利率決議，不出市場所料，宣布升息一碼，聯邦基金利率上調至5%至5.25%區間，再...

高股息ETF夯 元大台灣高息低波定期定額人數月增79%

元大台灣高息低波（00713）連三季季配年化7%水準吸引投資人買進，據臺灣證券交易所最新公布3月ETF定期定額交易戶數統...

00878贏過同期大盤…高股息不一定輸指數型ETF！ 大俠：不如全都買

擁有百萬股東榮登「國民 ETF」的國泰永續高股息 ETF（00878）即將在 5 月 17 日除息，今日公告第二季每單位預估配息 0.27 元，若以今日收盤價 17.68 元計算，年化殖利率達 6.1％，投資人參與除息的最後買進日為 5 月 16 日。

00878「買貴了」賠錢怎辦？ 專家：用分批加碼跌0.X元就進場一次

有Youtuber100萬投入國泰永續高股息（00878），結果倒賠30萬，認為還不如早早投入元大台灣50（0050）？ 股市分析師股添樂於《華視優選-鈔錢部署》節目中分析，股添樂建議這樣操作，有機會逆轉勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦