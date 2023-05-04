00923跌破發行價…低碳不是趨勢嗎？ 專家：其實沒什麼好擔心

網友表示，自己看好低碳趨勢，先前也認購了00923，不過一上市就套了。本來以為蔡總統宣布籌設碳交易平台是利多，想不到還是跌，現在沒信心加碼了，想問問我的意見。

答：群益台灣ESG低碳(00923)是一檔市值型ETF，只要標榜市值，一般都是跟著大盤走的，大盤漲就漲，大盤跌就跌。所以這檔ETF要是在去年10月中的台股低檔掛牌，現在可能已經接近18塊，可惜實際掛牌時間是上月底，那是台股近期最高點，這就解釋了為什麼一掛牌就下跌，和蔡總統無關。

至於能不能加碼，還是要回到編制規則上，這檔ETF主題圍繞在「低碳」上，就是把資金投入到石化、鋼鐵、水泥等高碳排產業外的權值股，白話說，就是少了這些傳產股的0050，所以才名為「低碳」。成分股有7成是電子股、2成為金融股，而7成電子股中，台積電佔3成。

一檔ETF如果成分股有7成都是電子股，就注定它天生股性較為活潑，代表多頭時期比較會漲，空頭時期相對也會修正比較多。不過這麼高的電子股權重也不用太訝異，畢竟台股本身就是一個科技成分占比偏高的指數(大於60%)，如果一檔ETF表現要貼近大盤，電子股佔權重勢必得這麼高。

我的看法，市值型商品起碼買的都是龍頭權值股，其實沒有什麼好擔心，加上「低碳」也確實逐漸受到重視，例如目前除了要設立碳交易平台，環保署也計畫明年要開徵「碳費」。碳排放量高的石化、鋼鐵、水泥受影響程度當然也較大。

這檔ETF相較其它市值型商品，波動確實比較高，但既然確定買的是龍頭權值股，比較高的波動也代表當市場反彈，回升力道也會比較強。策略上可以設定每下跌5%買一次(以目前價格計算差不多是0.75)，分散資金投入，只要市況好轉，一定能再回到15元以上，這類市值型ETF回檔就是一個很好的加碼時機點。

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