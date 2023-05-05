00900今年上漲20％…還套牢的人怎辦？ 專家：等「這時候」完再分批買進

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聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。(美聯社)
台股。(美聯社)

很多投資人是在募集的時候也就是15元的時候，就買進了富邦特選高股息30（00900），到目前為止是虧損的，套牢的人該怎麼辦？

股市分析師股添樂於《華視優選-鈔錢部署》節目中表示，考量到00900波動比較大的特性，也沒有要考慮換股的投資人，等到成分股更換完且股價也修正完了，用分批買進方式，他建議是每下跌5％買進一次。

以下為影音內容：

其實該檔ETF就是標榜高殖利率，如果短期套牢的話，是屬於單純買進股票，去搶配息，假設沒有想要換股停損的投資人，就可以做逢低承接。

但是因為00900波動性比較大，可能就是每下跌5％，來做分批買進的動作

其實ETF它除息的時間點，並不能夠構成說到底要不要買進的條件，最主要判斷依據是到底算「貴還便宜」，而00900這檔ETF今年以來已經漲了20％了，又有其高波動特性，投資人可以等看看之後股價有無修正再考慮進場。

00900一年更換成分股三次，在4、7、12月，更換成分股很容易被猜到，尤其4月這一次會是三次更換中最容易被猜到的，所以有很多聰明錢，在00900還沒宣布前就優先進場了。

因為上市櫃公司在這個時間點，剛好是年報出爐的時候，董事會也會開始宣布今年配息的數字，宣布完之後這些基金投信公司就剛好來更換成分股，甚至更多投資人連董事會公布都不用等，直接看去年的獲利數字來估就可以了。

比如說中華汽車（2204），今年配4元，殖利率接近7％，所以根本不用等到00900更換，就已經很多投資人先買了，所以00900之後才進去買，就被「吃豆腐」（被先進場的賺到價差）了

所以給想要投資00900的建議是，等他換股完畢、修正完股價，要補進一些再來補

該怎麼判斷是修正完呢？如果接下來大盤跌破盤整區間就算是一個修正期了，至於修正多深，就要考慮當初買進的成本價，00900波動比較大，就只少要抓5％的跌幅，比如買進11元就可以抓5％下跌的時候往下買

◎本文內容已獲 華視優選–鈔錢部署 授權，未經同意禁止取用轉載。

00900富邦特選高股息30 ETF 成分股 投資人

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