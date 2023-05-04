00878贏過同期大盤…高股息不一定輸指數型ETF！ 大俠：不如全都買

【撰文・大俠武林】

擁有百萬股東榮登「國民 ETF」的國泰永續高股息 ETF（00878）即將在 5 月 17 日除息，今日公告第二季每單位預估配息 0.27 元，若以今日收盤價 17.68 元計算，年化殖利率達 6.1％，投資人參與除息的最後買進日為 5 月 16 日。

讀者私訊：

也是看了大俠的文章和書之後把其他的零股賣掉集中在2-3支，其中00878還為了每日定期定額換到國泰證券。看到漂亮的綠色再手動加碼，其他時間看到一直漲也不用擔心，和大俠分享自己去年買到現在的小里程碑（小資終於破10張了）且來到國泰證券不到一個月的日日扣也是買在不錯漂亮的均價，謝謝大俠。

大俠回覆：

我們用同樣的條件來比較 00878 & 同期大盤的定期定額年化報酬率

每月投資金額：10,000 台幣 投資時間：2020/08/03 - 2023/05/03 累積投資金額：340,000 台幣

00878 國泰永續高股息

股利金額：29,669 台幣 總持有股數：21,528.5534 股 資產終值：380,840 台幣 損益金額：39,813 台幣 總報酬率：11.67% 年化報酬率：4.10%

同期大盤 ETF

股利金額：16,769 台幣 總持有股數：2,903.5163 股 資產終值：340,292 台幣 損益金額：-677 台幣 總報酬率：-0.20% 年化報酬率：-0.07%

所以千萬不要看到高股息 ETF名稱，就以為總年化報酬就一定會輸給大盤 ETF，但也不見得目前 00878 贏過大盤就代表永遠都會贏，千萬不要有這種想法。

不如 0050、006208、00878、00757、00713 都買就能解決問題，反正哪個高漲就少佈局，哪個跌深就多佈局，風水輪流轉，亢龍有悔，盈不可久也。

作者：大俠武林

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：國泰永續高股息 ETF（00878）