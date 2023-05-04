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00878股利會縮水像沒發生一樣…閉眼買下去了？ 專家：別想太多

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股刺意圖。(美聯社)
台股刺意圖。(美聯社)

又到了00878配息的時間點了，今年第2次配息預計是每單位發0.27塊，本來預期股利縮水但好像也沒有發生，就有朋友心急了問我：「最近有一筆$$，想買00878但又覺得他越飆越高，想買在17.3以下，要等等，還是閉著眼睛給他買下去就對了？」

我說句公道話，這位朋友想要買在17.3，現在價格17.7，不過就差了0.4，實在還沒到「閉著眼睛買」的程度。我們張眼買、看仔細，畢竟若是不小心按錯張數，還是買到其他ETF，像是什麼反向還是原油黃金，那真的要閉著眼睛捶心肝了

客觀來說，你現在要買到低點，比如16塊以下的00878，那還真的得配合「天時、地利、人和」，就是你得遇到市況不好、氣氛悲觀、關鍵還沒把你嚇破膽，這樣才有機會。

否則這個時間點你要買便宜，除了等還是等，問題是你要等多久呢？

像我有個朋友自從歷經了2008年後，一直等著有朝一日台股能再重回2008年的低點3955，這是他認為的「便宜」，超過這個數字的台股都算「貴」，結果為了賭這一口氣，十多年來大部分時間都是空手，現在由愛生恨，只要一提到股票，一句「都是騙人的」直接堵了我的嘴。

我才驚覺，原來股民也會有類似「受了傷的女孩，很難再相信愛情」的情緒。

所以如果有一筆錢計畫投入00878，不要想太多，看是要切分成5等分還是10等分，看是要設定定期定額，還是每下跌0.25%買一次就對了。另外本次除息最晚在5/16前買進就可以

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00878國泰永續高股息 季配息 ETF 定期定額 除息

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