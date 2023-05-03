00878將剃除一半以上金融股？專家：00900去年首配超高排擠到後面配息

公告了！股票型ETF 5月配息結果

百萬人氣王00878，第二季如先前預期再度配出0.27元，符合期望值。以今天收盤價17.68元換算，單季殖利率約1.53%，近四季配息合計1.1元，年化殖利率約6.22%，繼續維持穩定的節奏前進中。

接下來878的重頭戲就是5月下旬的成分調整，「電金比例」的變化是這次首要的觀察重點。目前878持有的9檔金融當中，今年只有中信金超過4%，照這個結果看來，這波金融恐怕要刪掉一半以上了。

以5/2收盤價換算殖利率（只計現金股利）：

(1)2891中信金1元/22.9元=4.37% (2)5876上海商銀1.8元/46元=3.91% (3)2886兆豐金1.24元/34.1元=3.64% (4)2890永豐金0.6元/16.85元=3.56% (5)2885元大金0.8元/22.7元=3.52% (6)2892第一金0.8元/27.2元=2.94% (7)2881富邦金1.5元/58.8元=2.55% (8)2882國泰金0.9元/42.5元=2.12% (9)2883開發金尚未公布

除息控900配息連三降，這季只剩下零頭0.017元，一張配17塊，扣完10元匯費只剩7塊，單期殖利率連0.2％都沒有。因為去年8月首季配超高，多少還是有排擠到後面的配息，不過以前四季加總1.487除以目前股價，年化起來殖利率仍然高達13%。

今天在刷配息公告的時候，意外發現690最近已經默默從年配改成5月/11月半年配了，而且第一次半年配直接給出1.5元，單期殖利率高達5.5%，直逼年配的水準，看來又要引起一陣騷動了，不過要注意這個月只有690除息日是訂在22號，其他5檔都是17號

除息日：5/17(三) 最後買賣日5/16(二) 發放日：6/12(一) 878、900、891、894 發放日：6/14(三) 690 發放日：6/15(四) 771

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