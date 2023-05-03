快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

00878將剃除一半以上金融股？專家：00900去年首配超高排擠到後面配息

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
圖為台股示意圖。 報系資料照片
圖為台股示意圖。 報系資料照片

公告了！股票型ETF 5月配息結果

百萬人氣王00878，第二季如先前預期再度配出0.27元，符合期望值。以今天收盤價17.68元換算，單季殖利率約1.53%，近四季配息合計1.1元，年化殖利率約6.22%，繼續維持穩定的節奏前進中。

接下來878的重頭戲就是5月下旬的成分調整，「電金比例」的變化是這次首要的觀察重點。目前878持有的9檔金融當中，今年只有中信金超過4%，照這個結果看來，這波金融恐怕要刪掉一半以上了。

以5/2收盤價換算殖利率（只計現金股利）：

(1)2891中信金1元/22.9元=4.37%

(2)5876上海商銀1.8元/46元=3.91%

(3)2886兆豐金1.24元/34.1元=3.64%

(4)2890永豐金0.6元/16.85元=3.56%

(5)2885元大金0.8元/22.7元=3.52%

(6)2892第一金0.8元/27.2元=2.94%

(7)2881富邦金1.5元/58.8元=2.55%

(8)2882國泰金0.9元/42.5元=2.12%

(9)2883開發金尚未公布

除息控900配息連三降，這季只剩下零頭0.017元，一張配17塊，扣完10元匯費只剩7塊，單期殖利率連0.2％都沒有。因為去年8月首季配超高，多少還是有排擠到後面的配息，不過以前四季加總1.487除以目前股價，年化起來殖利率仍然高達13%。

今天在刷配息公告的時候，意外發現690最近已經默默從年配改成5月/11月半年配了，而且第一次半年配直接給出1.5元，單期殖利率高達5.5%，直逼年配的水準，看來又要引起一陣騷動了，不過要注意這個月只有690除息日是訂在22號，其他5檔都是17號

除息日：5/17(三) 最後買賣日5/16(二)

發放日：6/12(一) 878、900、891、894

發放日：6/14(三) 690

發放日：6/15(四) 771

◎內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 金融股 除息 季配息

延伸閱讀

2023年綜合所得稅怎算？標準扣除額調高、「4情況」免稅門檻…申報8個重點一次看

玉山金（2884）股利縮水…公布時間有「貓膩」？ 他：偏就選在5月3號前夕

00878和00900皆公布配息！ 這檔慘遭網嘴翻：一百萬能領息1500元

「00878存2百張目前不會再增加張數！」她：靠另外這檔ETF降持有成本

相關新聞

00878將剃除一半以上金融股？專家：00900去年首配超高排擠到後面配息

接下來00878的重頭戲就是5月下旬的成分調整，「電金比例」的變化是這次首要的觀察重點。目前878持有的9檔金融當中，今年只有中信金超過4%，照這個結果看來，這波金融恐怕要刪掉一半以上了。

00878和00900皆公布配息！ 這檔慘遭網嘴翻：一百萬能領息1500元

00878今年第1季除息時引爆投資人搶購潮，除息前一日（2月15日）成交張數破19.9萬張，帶動全月成交量達166萬張，月成長198%；單月申購金額高達新台幣185億元，月增超過10倍；單月受益人數亦大增近10萬。延續這波氣勢，00878總受益人數已在3月底突破百萬關卡，達102.9萬人，成為史上第一個達成此成就的台股ETF，這也表示，將有破百萬人能領到第2季的「股息紅包」，為報稅季增添小確幸。

「00878存2百張目前不會再增加張數！」她：靠另外這檔ETF降持有成本

艾比的200張00878不會再更動張數，會先好好把月月配投資組合給壯大，短期目標，是達到每個月配息都有3萬元以上。

百萬股民看過來 國泰00878公告預估配息

百萬投資人買進的國泰永續高股息ETF(00878)公告第2季每單位預估配發金額，投資人可上國泰投信官網查詢( https...

台股ETF受益人持續創新高 00923ESG低碳ETF受青睞

根據4月28日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，上一周台股ETF的受益人持續增加42,320人，今年以來已增加445...

科技優息ETF 買點到

台股大盤及電子類指數近期一度跌破月季線支撐，使「五窮六絕」壓力再起。投信法人表示，因電子產業進入淡季，加上5月為繳稅月，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦