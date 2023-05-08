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皆高股息ETF…00900相對00878為何配成這樣？ 他曝光「兩因素」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。（本報訊資料庫）
台股。（本報訊資料庫）

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，國泰永續高股息（00878）和富邦特選高股息30（00900）公布配息後，一個天堂一個地獄，00878穩定配息，投資人爭相搶購，00900一張僅配息17元，變成低股息，投資人整個欲哭無淚。

00878

歷年平均殖利率為6.08％，自上市以來共配了2.48元，平均年領總股利為1.08元，只有一次出現未填息紀錄。

因為有收益平準金制度，除了第一次配息配出0.05元外，之後的配息穩定正常，符合投資人期待。

00900

爭議性從來沒有停過，配息頻率與金額不穩定，高低股價分布落差大，此次配息為歷次最低，等於是一張配息扣掉匯費只有7元。

5/5的股價為11.3，離回到發行價還很遠，基本上在募集期間就購買的投資人，含息到現在都還套在山頂上。

2023年金融股發股利變少 00878配息也會跟著縮水嗎？

00878成分中有9金融股佔25％，依照已公布的股利換算殖利率，皆低於5％以下，或許00878會受到影響，但依選股邏輯低息者自然會被淘汰。

每檔ETF都有其選股邏輯，每隔一段時間，這些低息者若不符合條件的話，自然會被淘汰，所以不需要太擔心。

即使有這樣利空的消息，5/2公布配息，隔日就爆2倍的成交量，投資人也照樣搶購。

00900配息創歷史新低 一張17元還不如不要配 究竟怎麼了？

因為00900這一季配息並非是配息旺季，若要看到配很多的話，可能要到下一季，剛好是除權息旺季，股息可能會比照去年達1元以上也不一定

00900沒有收益平準金制度，造成每一季配息金額落差大，ETF領到多少息，就配給投資人多少

00900配息是不穩定的，股價還高波動，若同樣以高股息為訴求的標的，00900不會是個人首選。

結論

ETF的挑須將資產規模納入考量，若在同様成分、績效差不多情況下，當然選規模高的，流動性也較高。

00878具有「收益平準金」機制，配息穩定，適合追求平穩現金流的投資人。

今年金融股配息少可能會影響含量高的00878，但ETF有其汰換邏輯，會定期汰換不符合高息的個股。

若新手或空手打算持有高股息ETF，大跌大漲的00900絕非首選，低波動的00878或元大台灣高息低波（00713）會較適合。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 ETF 00713元大台灣高息低波 收益平準金

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