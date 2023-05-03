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00878和00900皆公布配息！ 這檔慘遭網嘴翻：一百萬能領息1500元

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

國泰永續高股息（00878）2日公告第2季每單位預估配發金額，每受益權單位擬配發0.27元，單季殖利率1.5%；實際配發金額將於5月12日公告，除息交易日訂於5月17日，最晚只要在5月16日前持有或買進，皆可參與本次配息。

00878今年第1季除息時引爆投資人搶購潮，除息前一日（2月15日）成交張數破19.9萬張，帶動全月成交量達166萬張，月成長198%；單月申購金額高達新台幣185億元，月增超過10倍；單月受益人數亦大增近10萬。延續這波氣勢，00878總受益人數已在3月底突破百萬關卡，達102.9萬人，成為史上第一個達成此成就的台股ETF，這也表示，將有破百萬人能領到第2季的「股息紅包」，為報稅季增添小確幸。

隨著投資人持續看好00878，在規模、受益人數不斷攀升下，不少人關心是否因此稀釋股利？對此國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示，00878具有「收益平準金」機制，每單位可分配收益不易被稀釋，配發金額也較能維持公平穩定，適合追求平穩現金流的投資人。

富邦特選高股息30（00900）配息金額出爐！根據富邦投信公告，00900每受益權單位擬配發0.017元，依據2日收盤價換算，單季殖利率僅0.14%，除息交易日訂在5月17日、收益分配發放日訂在6月12日。

據了解，本季配息之所以開出上市以來最低成績，主要原因有二：

第一、季節性因素，這季並非配息旺季，因此ETF領到息比較少
第二、配息政策，傾向於ETF領到多少息，就配給投資人多少，基本上不採取保留配息的方式，且該ETF沒有收益平準金

一般來說，台股配息旺季為6月到9月，因此，富邦特選高股息30有望呈現上半年小配、下半年大配的表現；也就是說，隨著台股除權息旺季的到來，下半年配息仍否開出符合「高」股息的水準，就值得投資人留意。

高股息ETF00878和00900皆在同一日公布配息，則引發網友PTT熱論，「17塊一張 什麼爛東西」、「快23萬的股東應該哭死」、「878：這哪來的菜雞」、「一張17元 扣掉手續費連科學麵都買不起」、「淨值都換股損耗光了」、「挑戰秒填息 沒有輸」、「買100萬領1500」、「放數位帳戶都比他高吧」、「8月再來高潮吧...就大多還沒有發啊」、「韭00啊」。

00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 ETF 季配息

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00878今年第1季除息時引爆投資人搶購潮，除息前一日（2月15日）成交張數破19.9萬張，帶動全月成交量達166萬張，月成長198%；單月申購金額高達新台幣185億元，月增超過10倍；單月受益人數亦大增近10萬。延續這波氣勢，00878總受益人數已在3月底突破百萬關卡，達102.9萬人，成為史上第一個達成此成就的台股ETF，這也表示，將有破百萬人能領到第2季的「股息紅包」，為報稅季增添小確幸。

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