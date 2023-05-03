「00878存2百張目前不會再增加張數！」她：靠另外這檔ETF降持有成本

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聯合新聞網／ 林艾比
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

2023年5月預估配息出爐：00878

（註：本文僅紀錄分享，無推薦買賣！）

00878在2023年的第二次配息，已公告預估為0.27元/股。5/17除息、6/12發放，想參加除息的投資人，請記得在5/16前買入唷。

艾比的00878一樣維持在200,000股，預計可以領到股息54,000元；順帶一提，受惠於每次00888股息的挹注，艾比的00878成本已降至16.57元

艾比的200張00878不會再更動張數，會先好好把月月配投資組合給壯大，短期目標，是達到每個月配息都有3萬元以上。

艾比先前在文章，「2023年第一季領息」中有提到，以第一季實領股息69,679元來計算，目前每個月加薪23,226元。

希望早日達到短期目標3萬元，接著就是朝4萬元前進，然後是5萬元、6萬元...最希望是可以靠著股息就年收百萬元。

目前的定期定額，是每天各500元買入006208.00692及00713。00713會買到6月除息後，再用00713的配息來買00888。

公式：除息金額 ÷ 30 = 每日買入金額

006208及00692則是持續扣，希望可以這樣一直扣下去不停扣。

艾比除了買高股息ETF，也有長期投資指數型ETF。

所以對艾比來說，沒有孰優孰劣。所以也不用來跟我爭論，高股息是不是左手換右手了，我懶得跟你吵。

就這樣，一個月一個月循環買下去，除了可以循環複利、打造月月配息投資組合，更能把市值型與高股息ETF一網打盡。

這邊還要歌頌一下00888。00888持有至今8個月，目前還沒讓我賠過錢，上個月又讓我收回資金6萬多，以因應5月的報稅季及保險扣款

順便獲利6,889元（+11.61%）

目前帳面損益+25,000元（+22.41%）

所以說，沒有十全十美的標的，只有適不適合你的標的。

看到別人賺大錢不流口水，持續穩紮穩打、打造自己的資產配置，才是一個長期投資人該努力的方向。

◎內容已獲 林艾比 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 00888永豐台灣ESG 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00713元大台灣高息低波

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