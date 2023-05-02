00878和0056到底該怎麼選？ 專家：一個大膽衝刺…另檔穩健守成

最近許多粉絲朋友有這樣的疑問：今年新手開始存高股息ETF，應該挑哪一檔呢？如果現在有一筆錢規畫投入，該買0056還是00878呢？

小車的回答是倘若是從0開始、每個月只能擠出1、2萬元來存股的小資族，可以先從中挑選一檔集中存。等存到自己預設的張數、或是投入的資金規模後，在張數及股利上先取得成就感，再來挑第二檔分散。如果是有一大筆資金（50萬元以上）要投入的話，則建議分成兩個標的較穩妥。

目前小車是這兩檔都有存，0056比例多一些，00878則慢慢持續增加中。因為0056、00878雖皆名為高股息ETF，但「選股邏輯」及「成份股產業比例」不盡相同，分散持有較能互補。

選股邏輯不同

0056 簡單來說就是從臺灣市值前150大的公司中，挑選「預測未來一年」現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股。由於是預測，人為介入因素較重，考驗經理人選股眼光，所以選股方式也較00878大膽。

而00878 則從MSCI台灣指數成分股中，選出ESG評級分數較高，且「過去三年平均」年化殖利率前30檔股票作為成分股，並新增規則只要過去三年有任何一年不配息的公司就直接刪除，可以避免選到股利政策不穩定的景氣循環股。以「過去三年平均」殖利率的方式來選股，人為能介入之處較少，相對較穩健。

新增的規則雖能刪除獲利與股價大起大落的航運股（如：長榮、陽明），可是淘汰不了年年配息但股利起伏不定的景氣循環股（如：台泥、南亞、中鋼），至於過去三年配息優秀的股票才納入，會不會反而成為景氣循環股的落後指標，尚須多觀察幾年才能下定論。

小車認為這兩檔ETF的選股邏輯，一檔大膽衝刺，一檔穩健守成，同時持有無論是預測未來或是參考過去哪一種方式成功，我們都能參與到一半。

成分股產業分配比例不同

就這兩檔高股息ETF最新的成份股而言：

0056電子相關產業比例較重，佔67.93%，00878佔50.24%，0056比00878多出17.69%。不過在電子股檔數分散方面，由於0056去年底成分股由30檔改為50檔，壓縮了每檔股票的持有比例，0056電子相關產業共分散至33家，較00878的14家多。

至於金融產業則是00878的比例較多，佔26.04%，而0056僅佔6.75%，00878比0056多出19.29%。因此若該年電子產業風光，則0056的價格與股利占上風；相對的，如果當年金融獲利優渥，則較有利於00878的配息。

而傳產如水泥、塑膠、鋼鐵、紡織，0056佔13.24%，00878佔13.18%，兩者比例相差不大，不過0056分散在7檔，00878僅分散在4檔，如遇景氣低檔雷股00878受傷會稍重。

其他比例0056航運股佔6.78%、營建股2.39%，而00878是電信三雄佔7.96%，兩者相較是000878較穩健，不過這部分比例不高，影響可能不大。

因此，在選股邏輯與成分股比例上，0056與00878有諸多不同之處，存股標的也不必糾結於非黑即白，小朋友才做選擇，大人可以兩個都要喔！

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