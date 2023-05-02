00918今年績效比大盤好…去年底換掉金融股！ 專家：原因有這兩個

今年高股息ETF的表現竟然有比大盤還好，其中大華優利高填息30（00918）是其中一檔，這究竟是為什麼？財經專家阿格力發布新影音解析兩個原因。

以下為影音內容：

今年的除權息行情，真的是非常強，最簡單的證據就是有許多檔高股息ETF績效都跑贏大盤：

00918大華優利高填息的績效奧秘

00918績效這麼好的原因，就是因為「除權息行情」再加上外在環境有資金行情的推波助瀾之下，自然業績就相當不錯。

美元指數從去年Q4之後就一路的疲軟，那資金行情也帶動台股有不錯的漲幅，這些是00918這段期間績效贏過大盤的很重要原因。

一家公司的股價要能上漲，就是要讓市場去買單，除了每個月10號公布月營收外，一年一度最重要的時間會落在三月底，因為三月底會公布年報，且同時會伴隨著現金股利政策，甚至是股票股利的公布。

許多投資人都是看到公布之後，才去追股利。也才造就了今年這一波除權息行情。

00918在每年的6、12月都會進行成分股的審核，看到其選股邏輯中很重要的一條，就是股利率用近4季EPS×過去3年平均的現金股利發放率，是屬於預設潛在的高股息。

在去年12月底進行第一次成分股的更換，把獲利表現好的納入；因去年12月底，大概已經知道前三季的這個EPS，配發股利高的公司到選股池，就剛好卡位到今年的除權息行情。

看到00918的前10大成分股，可以從這些高殖利率的股票表現看到，好幾個今年都有2、3成漲幅，甚至緯創（3231）漲了5成。

這麼多檔的股票，要精準的預估到能漲5成的股票其實不容易，這個就是ETF的好處，可以將有潛力的包山包海，都納進成分股當中來。

00918去年12月份也大概預估金融股的狀況會不太好，所以國泰金（2882）和開發金（2883）被換掉是很正常的，取而代之的是跌深的電子族群，符合選股邏輯，跌很多，殖利率自然就高。

當然若是喜歡金融股的投資人，即便現在00918成分股沒有，但不代表以後沒有，相信只要未來金融股的殖利率上來，獲利開始恢復的時候，再次被00918納進成分股的機率還是有的，畢竟金融股過去在填息的歷史狀況也相當不錯。

除權息行情之後勒？

6月之後就要觀察，00918的填息因子可以發揮多大的作用了，因為除息通常就是把一些好公司的股價打折，如果填息紀錄相當不錯的話，除息就等於會有買盤覺得這是一個比較低的進場機會。

所以這就是這檔00918填息因子重要的地方，00918就是統計過去15次的除息紀錄，把填息的機率納入到選股的邏輯，是現在台灣高股息ETF唯一有關注填息因子的。

看到00918的成分股填息紀錄，最低也有80％的填息機率，下半年是否00918還會跟目前一樣績效表現亮眼，就很值得投資人追蹤了。

六月即將配息，可以期待嗎？

6月除權息的旺季還沒到，自然而然ETF股利比較不會配那麼多，而00918在6月即將要審查換股，換上來的股票，就是要準備下半年的除權息行情。

猜想6月第一次配息的時候，或許配息的金額不會太高，因為很多公司都還沒有除息。

不過今年的ETF除了股利外，其實還有資本利得的部分，00918今年的狀況算不錯，所以配息還是會有，且資本利得應該是佔了比較大的部分。

至於後面的9月和12月配息，就會是比較大的觀察重點，屆時投資人就可以查看00918的高股利因子能帶來多大的效果。

基金小檔案

00918規模約2.4億，經理加保管費是0.385％，採取季配息的模式，每年的3、6、9、12，所以是打造月月配的朋友，缺乏這些月份，00918就可以列入參考。

成分股每半年會審查一次，12月底會預估隔年上半年的股利，有機會掌握到除權息行情；6月則是著重在真正有領到利息的個股，就是所謂填息因子。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。