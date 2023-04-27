這檔ETF根本特製版的0050！ 他：差在台積電（2330）權重沒那麼高

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，國泰台灣5G+（00881）受益人數低調突破37萬，卻發現受益人數不斷上升時，許多人可能都不清楚5G PLUS究竟代表什麼意思？

台灣指數公司的00881指數編製規則裡面，其實早就清楚提到，00881的成分內容，必須被包含在「RBICS」的50幾項子行業裡頭，不知道RBICS是什麼沒關係，以下會直接舉例對應的台灣三大產業。

以下為影音內：

挑選ETF不要光是看名字 37萬人搞不懂的5G PLUS

00881追蹤特選臺灣上市上櫃FactSe5G+訊，大部分人都聯想到「5G通訊服務」。

但細看00881成分內容，台灣大（2.28％）、遠傳（1.85％），合計僅有4.13％，所以「5GPLUS」絕對不只是代表「5G通訊服務」，要判斷一檔ETF是否適合自己的個性，一定要花時間看過公開說明書的成分股篩選條件。

臺灣上市上櫃FactSet5G+通訊數 到底是在追蹤什麼？

臺灣指數公司公布的00881指數編製規則，採樣範圍：依照FactSet的（RBICS）產業分類，屬於RBICSLevel 6 Sub-industry，且營業收入占比超過50％。

包含在其中的台灣主要產業：

1.電信、網際網路的設備與服務 2.半導體產業（製造、代工、封裝、測試） 3.電子元件製造、智慧型手機

00881成分股篩選條件分析

採樣範圍：依照FactSet的（RBICS）產業分類，屬於RBICSLevel 6 Sub-industry，且營業收入占比率超過50％。

流動性檢驗：近三個月日平均成交金額達5000萬元。

獲利能力檢驗：近四季每股盈餘總和。

排序方式：自由流通市值遞減排序並選取前30名。

權重計算：依股票自由流通市值作為計算標準，個股權重不得超過30前五大成分股重總和不超過65％。

00881就像台積電權重被限制的0050！

台灣科技業最重要的產業是什麼？就是半導體產業（製造、代工、封裝、測試），代表公司：台積電（2330）、聯電（2303）或電子元件製造、智慧型手機：鴻海（2317）、聯發科（2454）。

00881成分股篩選條件

1.符合流動性、獲利能力檢驗 2.自由流通市值遞減排序並選取前30名

0050、008819 總體績效趨勢圖

00881成立時間2020年12月1號，上市當天開始與0050和加權指數進行總體績效比較，可以發現00881總體績效11.59％排名最高，但也和第二名0050的11.49％，相差僅0.1％而已。

00881，不只包含5G通訊服務，更包含台灣整個半導體產業、電子元件製造產業、智慧型手機產業，成分股篩選條件採用自由流通市值遞減排序，可以理解為台積電單一個股上限下修為30％的0050特製版。

台灣ETF越出越多，眼花瞭亂同時，務必親自仔細閱讀公開說明書內容，挑選自己真正熟悉的、適合自己的，絕對不要只看名字，買進自己完全不熟悉的投資商品。

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