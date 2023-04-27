00878受益人數破百萬…投資人瘋高股息ETF！ 他：這並不是一個好現象

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聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台灣股民似乎對高息型ETF真的非常青睞，而且最好還要多次配息，外加收益平準金機制。從早期的0056到近期成長速度驚人的00878，然後00713改季配息之後，受益人數快速增加，不斷證明高息型ETF的人氣有多暢旺。

投信業者也是緊抓著股民愛好，頻繁發行高息型ETF。過去一年已經發行4檔高息型產品（00907、00915、00918、00919），未來是否會持續發行高息型產品，不得而知。

很多年輕版友非常鍾情高息型ETF，一直以來，版主常常收到私訊，討論哪檔高息型ETF較好、較值得長期持有？這是個非常奇特的現象，在投信鋪天蓋地的宣傳之下，很多投資人喜歡這類高殖利率商品，更有許多人誤以為殖利率等同於報酬率，因而爭先恐後投入。

版主認為，這並不是一個好現象。

如果是一個高收入人士，或者即將（已經）退休需要穩定現金流的人來說，大比重投入高息型ETF算是合理正確的決定。但是對於年輕的小資族而言，過早投入太多資金於高息型產品，只會減緩資產累積的速度。年輕小資族最強大的本錢就是『時間』，任誰都希望儘早達成財務自由的目標，但如果選錯武器，冀望依靠高息型ETF壯大資產，必然要耗費更多時間才能達成任務

如果想依靠ETF累積資產，對於年輕中產階級而言，第一階段的本金壯大期應當追求長期穩定成長，而不是高殖利率，市值型、類市值型、成長型ETF（例如0050、00646、00662、00757）會是比較好的選擇。當本金壯大至一定程度，進入第二階段，再慢慢提升穩定的現金流。

0056於2007年上市，至今將近16年，上市價格25元，今天收盤28.19元，不計配息，價格過去16年來幾乎沒什麼變動，成長動能非常低。

00757成立至今將近5年，上市價格20元，今天收盤43.95，短短5年不到漲幅高達約120%，成長動能強勁。這就是高息型與成長型ETF的差距。

好賣的產品，投信業者自然會大力行銷，有些產品雖然有著誘人的殖利率，但長期成長動能不高，對於迫切需要壯大本金的年輕中產階級而言，根本就是包著糖衣的毒藥。版主並不是要全盤否定高息型產品，年齡不同、本業收入不同，需求的證券產品也就不同。

0056好嗎？00878好嗎？00919好嗎？都很好，問題在於，適合現在的你（妳）嗎？殖利率不等於報酬率，別在追求資產成長的年紀一味追求股利增加。依據個人年齡、本業收入，選對產品、做好整體資產配置，財務自由的目標會更快更順利達成

本文提到的任何產品僅做為舉例說明，沒有推薦意圖，也沒有攻擊任何產品的意圖。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF

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